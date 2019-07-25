Конфлікт у «Нафтогазі»: управління Вітренка розгромило Коболєва і наглядову раду



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Навіть новий уряд у кінцевому підсумку перестане розуміти, яку ціннісну роль може виконувати нинішнє керівництво компанії - маркетологи

Трансформація «Нафтогазу» значно відстає від графіка, що робить компанію вразливою для короткострокових і середньострокових загроз і викликів, - відділ маркетингових досліджень

НАК «Нафтогаз» у 2020 році зіткнеться з серйозним дефіцитом грошових коштів, що буде викликаний відсутністю доходів від транзиту газу, а незначний прогрес трансформації ще й створює високий ризик розпаду компанії. Про це йдеться у документі під назвою «Оцінка прогресу організаційної трансформації «Нафтогазу», що підготував відділ маркетингових досліджень НАК «Нафтогаз України» 23 липня.

Копія документа є у розпорядженні Економічної правди.

За результатами дослідження, трансформація значно відстає від графіка, що робить «Нафтогаз» вразливим для короткострокових і середньострокових загроз і викликів. «Навіть новий уряд у кінцевому підсумку перестане розуміти, яку ціннісну роль може виконувати нинішнє керівництво компанії», - зазначається у документі.

Управління маркетингових досліджень НАК вказує, що провів низку інтерв'ю з бордом компанії, за підсумками яких були встановлені різночитання за декількома принциповими пунктами.

Перший - недотримання внутрішніх управлінських стандартів.

«Багато наших інтерв'юери повідомили, що стурбовані тим, що поведінка СЕО (Андрій Коболєв – ред.) відрізняється від спочатку домовлених принципів: втручання СЕО являє собою звичайне явище", - зазначається у документі.

Другий - відсутність відчутних результатів у напрямі організаційної трансформації «Нафтогазу».

«Наші недавні інтерв'ю з топ-менеджменту не показали ніякої розстановки і розуміння цілей первинної трансформації НАК «Нафтогаз України». Зокрема, Юрій Вітренко розповів нам, що першою і головною метою було швидке перетворення «Нафтогазу» в ефективну компанію з системою стримувань і противаг, що мінімізує залежність розвитку компанії від конкретних особистостей», - йдеться у документі.

«Зі свого боку Андрій Коболєв повідомив, що це не було першочерговим завданням трансформації, та що він не знав про таку ідею. У його розумінні, ключовою метою було швидке досягнення фінансової стійкості НАК», - пояснюється у документі.

У НАК підкреслили, що з огляду на те, що Вітренко спочатку займався розвитком корпоративної трансформації «Нафтогазу», а Коболєв відповідав за реалізацію трансформації, така різниця думок може бути руйнівним прихованим конфліктом.

«Є й інше пояснення такої різниці думок: СЕО може використовувати свою інтерпретацію, тому що може шукати виправдання для зриву графіка перетворень, пише управління маркетингових досліджень НАК», - зазначили у відділі маркетингових досліджень.

Також у висновках говориться про суб'єктивність поведінки наглядової ради «Нафтогазу», що часто невиправдано ставала на бік Коболєва.

«Наглядова рада виявилася не здатною оскаржувати рішення топ-менеджменту, а також не може задати правильний напрямок при пошуку виходу із ситуації в окремих критичних сферах. Наглядова рада не готова притягнути до відповідальності СЕО за невиконання організаційної трансформації компанії», - зазначається у документі.

І додається: «Як показали наші інтерв'ю, деякі члени топ-менеджменту стурбовані тим, що в компанії немає фахівців, які займаються технічними питаннями нафти і газу. Така відсутність навичок створює величезні ризики для «Нафтогазу». Усі ці проблеми призводять до того, що не існує адекватної системи «стримувань і противаг» між наглядовою радою та правлінням№.

Управління маркетингових досліджень «Нафтогазу» підпорядковується безпосередньо виконавчому директору компанії Юрію Вітренку. Проте він наголосив, що вищезгадане управління є незалежною ланкою у «Нафтогазі».

«Їх точка зору може не збігатися з моєю. І я їм точно не можу наказати, що писати, а чого не писати. І ви повинні розуміти, що мені не треба прикриватися управлінням досліджень для того, щоб відобразити свою точку зору. Я можу і так її висловити, і вона у мене ще більш критична, ніж в управління», - сказав Вітренко.

Зазначається, що спочатку за розробку плану корпоративної трансформації НАК «Нафтогаз України», обговорення якої було розпочато ще в 2017 році, відповідав Вітренко. Але у жовтні 2018 року Вітренко був відсторонений від цього процесу через різницю поглядів на трансформацію з Коболєвим.