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    У Німеччині восени почнуть курсувати автобуси без водіїв

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    <span>Самоврядний електричний автобус вийде на маршрут у Німеччині вже за півроку&nbsp;</span> - У Німеччині восени почнуть курсувати автобуси без водіїв
    Самоврядний електричний автобус вийде на маршрут у Німеччині вже за півроку 
    Фото: twitter.com TheLocalGermany

    Автобуси мають курсувати між старим містом і головним вокзалом

    В німецькому місті Монгайм-на-Рейні восени 2019 року повинні вийти на маршрут самокеровані електричні автобуси. Про це повідомляє DW.

    Повідомляється, що адміністрація Монгайм-на-Рейні у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія планує запустити в експлуатацію маршрут громадського транспорту з самокерованими автобусами.

    Бургомістр Даніель Ціммерманн заявив, що автобуси мають курсувати між старим містом і головним вокзалом. Протяжність лінії складе близько двох кілометрів.

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    Самокеровані автобуси будуть невеликими за розміром - вони розраховані максимум на 11 пасажирів. Крім того, чотириметрові автобуси з електричним приводом двигуна будуть повністю автоматизовані. Втім, в салоні буде знаходитися оператор транспорту, який зможе натиснути спеціальну кнопку у разі надзвичайної ситуації.

    Вартість проекту становить 2,1 млн євро, 90% з яких профінансує федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія.

    Як вже відомо, за два роки європейських автовиробників зобов'яжуть ставити на машини «чорні ящики».

    Також нагадаємо, що у Норвегії таксисти на електрокарах першими в світі зможуть заряджати автомобілі без дротів.

    Крім того, в Україні для людей на інвалідних візках з'явиться спеціальна служба перевезень.

    Слід зазначити, що Skoda за два роки представить два нових електрокари. А з 2021 року автомобілі Volvo оснастять системою розпізнавання п'яних водіїв.

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