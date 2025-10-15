Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нові правила допоможуть зменшити зловживання боржників на енергоринку – НКРЕКП

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Нові правила допоможуть зменшити зловживання боржників на енергоринку – НКРЕКП
Борги за електроенергію не можна ховати за позовами до суду – Регулятор

Борги за електроенергію не можна ховати за позовами до суду – Регулятор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), провела робочу зустріч щодо проєкту змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, спрямованих на підвищення платіжної дисципліни серед непобутових споживачів.

У заході взяли участь представники Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку громад та територій України, Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», а також оператори систем розподілу.

Обговорювалися зміни до пункту 7.11 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312.

Як зазначили в Регуляторі, ці зміни «покликані припинити практику, коли боржники прикриваються судовими процесами, аби продовжувати споживати електроенергію без оплати».

Запропоновані уточнення не стосуються захищених споживачів та підприємств критичної інфраструктури. Для таких категорій законодавством уже передбачені відповідні гарантії – Законом України «Про ринок електричної енергії», постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2025 року № 833 та самими Правилами роздрібного ринку.

Для забезпечення безперебійного електропостачання об’єкти критичної інфраструктури мають відкривати спеціальні рахунки зі спеціальним режимом використання, з яких здійснюється оплата електроенергії постачальнику «останньої надії».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про ринок електричної енергії», проєкт постанови погодив Антимонопольний комітет України.

Як повідомили в НКРЕКП, до Регулятора надійшли листи з проханням прискорити ухвалення цієї постанови.

Теги: НКРЕКП боржники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всеукраїнська енергетична асамблея підтримує зміни до правил для усунення зловживань боржників
Зміни до правил роздрібного ринку усунуть лазівку для боржників – ексміністр енергетики
11 жовтня, 17:22
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
9 жовтня, 19:20
Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
5 жовтня, 14:40
ICC Ukraine переконаний, що зміни до п. 7.11 ПРЕЕ не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки для недобросовісних боржників
ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників
4 жовтня, 12:38
«Павербанки» будуть накопичувати та зберігати надлишки електроенергії і миттєво видавати в мережу їх за командою диспетчерів
Енергорегулятор оцінив запуск гігантських павербанків ДТЕК перед опалювальним сезоном
30 вересня, 16:30
Бізнеси ховаються у списках «захищених споживачів» і не платять за світло – експерт
Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії
26 вересня, 16:30

Економіка

Нові правила допоможуть зменшити зловживання боржників на енергоринку – НКРЕКП
Нові правила допоможуть зменшити зловживання боржників на енергоринку – НКРЕКП
«Шаг» замість «копійки»: Нацкомісія виступила проти ініціативи
«Шаг» замість «копійки»: Нацкомісія виступила проти ініціативи
Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі
Україна та Євросоюз ухвалили оновлені умови торгівлі
Україна та ПРООН підписали угоду для розвитку відновлюваної енергетики
Україна та ПРООН підписали угоду для розвитку відновлюваної енергетики
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі
Президент Спілки виробників будматеріалів: пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватись за рахунок податків
Президент Спілки виробників будматеріалів: пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватись за рахунок податків

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua