Експерт пояснив, як перелік захищених споживачів шкодить ринку електроенергії

Дві третини захищених споживачів не мають стосунку до критичної інфраструктури – Рябцев

Борги на ринку електроенергії зростають через надмірно роздутий перелік так званих захищених споживачів. Це підприємства та організації, які держава визнала критично важливими й які отримали особливі умови постачання електрики. Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

«Не знаю чому так, але ось така ситуація є. Але скорочення переліку захищених споживачів не входить у повноваження НКРЕКП, воно входить вповноваження лише Кабінету Міністрів. Відповідне завдання було поставлено перед Міністерством енергетики, і воно має до кінця цього року розробити проєкт постанови уряду, який передбачає новий механізм формування тих самих переліків захищених споживачів, критерії потрапляння до цього переліку і переформатування цього самого переліку», – сказав він.

За словами експерта, у списку нині є багато компаній, що не мають нічого спільного з критичною інфраструктурою, проте користуються пільгами.

«Там зараз до двох третин тих підприємств, які не мають жодного стосунку до критичної інфраструктури. З яких причин, чому вони туди потрапили – невідомо, але досі вони там, і це означає, що величезна кількість суб'єктів у нас зараз не сплачує за спожиту електричну енергію і при цьому їх неможливо від'єднати від мережі, тому що це заборонено, відповідними рішеннями Кабміну», – пояснив Рябцев.

Він підкреслив, що проблему мали вирішити ще кілька років тому.

«Парадокс повний. Причому цю постанову мали розробити ще два з половиною роки тому, коли було ухвалено відповідне рішення Радою національної безпеки й оборони. Два з половиною роки! Хто там лобіює чи це байдуже всім – ухвалення такого рішення, не знаю, це не моя справа розбиратися, тому що це право компетентних органів розбиратися, чому досі цього не зроблено», – наголосив експерт.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн. На його думку, за таких умов борги населення (близько 10 млрд грн) є лише індикатором загальної хвороби ринку.