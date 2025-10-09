Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт

Боржники зловживають судами, щоб уникнути оплати – Прокіп

Система судових розглядів на ринку електроенергії створює умови, за яких боржники роками уникають оплати. Про це заявив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«У нас така ситуація складається, що у нас в правилах ринку є норма, яка дозволяє поставити на паузу стягнення боргу у разі, якщо судовий спір триває. Регулятор зараз пропонує цю норму скасувати. Просто зважаючи, як довго у нас можуть тривати судовий розгляд, це може бути і рік, і два, і п’ять, по суті, деякі споживачі можуть зловживати цим», – зазначив експерт.

За його словами, така норма фактично дозволяє окремим учасникам ринку безоплатно користуватися електроенергією, поглиблюючи кризу неплатежів.

Прокіп також нагадав, що нині борги на балансуючому ринку досягли рекордних обсягів.

«Я погоджуюся з тією думкою, що зробити все, лише щоб не потрапити на балансуючий ринок, де просто банально треба буде своїх грошей чекати рік. І в нас було рішення, яким було дещо скорочено борги на балансуючому ринку, тобто там був перерозподіл доходів «Укренерго» від послуг за балансування. Ситуація здавалася вже такою обнадійливою. І тут почали знову рости борги. І ця сума – понад 39 мільярдів – це рекордний борг «Укренерго»», – сказав експерт.

За його словами, подібна ситуація ставить під загрозу фінансову стійкість «Укренерго» та всього енергоринку.

Він також зауважив, що частину боргів формують так звані захищені споживачі, яким дозволено не платити за електроенергію.

«Проблема полягає в тому, що у нас величезна кількість споживачів є в преференційному положенні, що їм дозволено не платити, тому що вони віднесені в категорію захищених споживачів. І хтось не платить, тому що він потрапляє в таку ситуацію, бо це тарифна компанія, наприклад, як водоканал, і в нього просто немає коштів, а хтось не платить, бо він знає, що йому можна не платити», – підкреслив експерт.

Раніше Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) підтримав зміни до правил роздрібного ринку електроенергії, що допоможуть зупинити зловживання боржників на енергоринку.

Теги: ринок Укренерго боржники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
5 жовтня, 14:40
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
Ключові асоціації гравців фармринку виступили зі спільною позицією щодо врегулювання маркетингу
10 вересня, 11:44
Українські виробники молочної продукції зіштовхнулися з падінням експорту та конкуренцією дешевих американських товарів на ринку ЄС
Молочні товари із США витісняють українську продукцію на європейському ринку
25 вересня, 05:01
Протягом місяця українці придбали понад 6,8 тисячі нових автомобілів
В Україні зросли продажі нових авто: які марки очолили рейтинг
5 жовтня, 06:09
Обмін полоненими, збій в роботі «Укрзалізниці». Головне за 2 жовтня
Обмін полоненими, збій в роботі «Укрзалізниці». Головне за 2 жовтня
2 жовтня, 21:27
Виробники «зеленої» енергії опинилися в кінці боргової черги – ЄУЕА
Ринок електроенергії загруз у боргах: вирішити проблему зможе лише держава – Верещинська
21 вересня, 17:04
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
Сумська ОВА спростувала фейк про графіки відключення електроенергії
4 жовтня, 23:42
Аналітики попереджають, що у наступні місяці тенденція до зростання цін на хліб збережеться
До кінця року українців чекає сильне подорожчання основного продукту
20 вересня, 17:51
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Сьогодні, 18:25

Бізнес

Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Кабмін визначив компанію, яка проводитиме аудит «Енергоатому»
Кабмін визначив компанію, яка проводитиме аудит «Енергоатому»
Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW
Експорт металобрухту – це короткозора політика, яка є небезпечною для економіки та оборони – PAEW
Фермер із Польщі розповів, чим його здивувала українська картопля
Фермер із Польщі розповів, чим його здивувала українська картопля
Податкова оновила план перевірок бізнесу: кому приготуватися
Податкова оновила план перевірок бізнесу: кому приготуватися

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua