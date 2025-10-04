ICC Ukraine підтримав зміни до правил енергетичного ринку для запобігання зловживанням боржників

ICC Ukraine переконаний, що зміни до п. 7.11 ПРЕЕ не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки для недобросовісних боржників

ICC Ukraine підтримує ініціативу НКРЕКП: судові спори не мають бути прикриттям для несплати за електроенергію

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) підтримав зміни до правил роздрібного ринку електроенергії, що допоможуть зупинити зловживання боржників на енергоринку.

В організації нагадують, що відповідно до чинних Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРЕЕ), у п. 7.11 передбачено можливість відновлення електропостачання непобутовим споживачам у разі судового оскарження відключення.

«На практиці ця норма стала інструментом для зловживань: боржники отримують можливість довгий час користуватися електроенергією без оплати, прикриваючись самим фактом судового процесу. Це створює додатковий тиск на енергетичні підприємства та підриває стабільність ринку», – йдеться у зверненні.

Запропоновані НКРЕКП зміни до п. 7.11 ПРЕЕ, на думку ICC Ukraine, є своєчасними та необхідними.

«Вони передбачають, що сам факт подання позову не стане автоматичною підставою для відновлення електропостачання у разі заборгованості. При цьому права сумлінних споживачів залишаються захищеними, оскільки вони можуть оскаржити рахунки чи акти у договірному порядку, звернутися до суду із забезпеченням позову, а також вимагати компенсації у разі неправомірних дій постачальника», – наголошують у Комітеті.

Разом з тим ICC Ukraine відзначає, що проблеми підприємств критичної інфраструктури мають вирішуватися іншими механізмами – через державну підтримку, спеціальні субвенції, перегляд тарифів або ПСО.

«Для добросовісних споживачів законом також передбачені інструменти реструктуризації та поступового погашення боргів», – підкреслюють в організації.

«ICC Ukraine переконаний, що зміни до п. 7.11 ПРЕЕ не обмежують прав споживачів, а лише усувають лазівки для недобросовісних боржників. Це рішення сприятиме фінансовій стійкості ринку, надійності енергопостачання та належному функціонуванню критичної інфраструктури», – заявили в Комітеті.

