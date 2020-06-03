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    Економіка та фінанси

    Уряд затвердив нові правила оренди нерухомості. Роз'яснення Фонду держмайна

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    Уряд затвердив нові правила оренди нерухомості. Роз'яснення Фонду держмайна

    Кабмін затвердив постанову про порядок передачі в оренду державного майна

    У Фонді держмайна розповіли, які зміни відбудуться у правилах оренди нерухомості

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.

    «Ухвалення цієї постанови – це крок до розблокування оренди державної власності за новими правилами і запуску прозорих аукціонів.

    Порядок передачі в оренду державного майна спростить процедуру оренди, забезпечить рівний доступ усіх зацікавлених потенційних орендарів та посилить громадський контроль у цій сфері», – йдеться у повідомленні.

    Затверджений порядок передачі в оренду державного та комунального майна врегульовує: 

    • проведення аукціонів в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі»;
    • процедуру укладення договорів оренди майна; 
    • порядок включення майна в переліки першого та другого типів; 
    • передачу майна в оренду без аукціону; 
    • порядок продовження договорів оренди.
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    Кабмін податки нерухомість ринок майно
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