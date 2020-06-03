Уряд затвердив нові правила оренди нерухомості. Роз'яснення Фонду держмайна
Кабмін затвердив постанову про порядок передачі в оренду державного майна
У Фонді держмайна розповіли, які зміни відбудуться у правилах оренди нерухомості
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.
«Ухвалення цієї постанови – це крок до розблокування оренди державної власності за новими правилами і запуску прозорих аукціонів.
Порядок передачі в оренду державного майна спростить процедуру оренди, забезпечить рівний доступ усіх зацікавлених потенційних орендарів та посилить громадський контроль у цій сфері», – йдеться у повідомленні.
Затверджений порядок передачі в оренду державного та комунального майна врегульовує:
- проведення аукціонів в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі»;
- процедуру укладення договорів оренди майна;
- порядок включення майна в переліки першого та другого типів;
- передачу майна в оренду без аукціону;
- порядок продовження договорів оренди.
Також нагадаємо, що 3 червня Кабмін спростив реєстрацію земельних ділянок.