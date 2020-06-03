Уряд затвердив нові правила оренди нерухомості. Роз'яснення Фонду держмайна



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Кабмін затвердив постанову про порядок передачі в оренду державного майна

У Фонді держмайна розповіли, які зміни відбудуться у правилах оренди нерухомості

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду.

«Ухвалення цієї постанови – це крок до розблокування оренди державної власності за новими правилами і запуску прозорих аукціонів.

Порядок передачі в оренду державного майна спростить процедуру оренди, забезпечить рівний доступ усіх зацікавлених потенційних орендарів та посилить громадський контроль у цій сфері», – йдеться у повідомленні.

Затверджений порядок передачі в оренду державного та комунального майна врегульовує: