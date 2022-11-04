Оборона та соціалка – найбільші статті держбюджету-2023: інфографіка

Міністерство фінансів представило основні показники головного кошторису країни

Доходи держбюджету-2023 передбачено у сумі 1 329,3 млрд грн, видатки – 2 640,2 млрд грн, прогнозований дефіцит – до 20,6% ВВП, повідомляє Міністерство фінансів.

Серед пріоритетних видатків:

національна безпека і оборона країни, що складає 1 141,1 млрд грн або 18,2 % ВВП;

соціальний захист та забезпечення – 447,6 млрд грн;

підтримка ветеранів – 6,8 млрд грн;

освіта – 156 млрд грн;

охорона здоров’я – 176,1 млрд грн;

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Як повідомлялося, вчора, 3 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому державний бюджет на 2023 рік з рекордним дефіцитом у розмірі $38 млрд. «За» проголосували 295 депутатів.

Додамо, що державний бюджет 2023 року наполовину фінансуватиметься з власних ресурсів. Насамперед за рахунок податків та мит.