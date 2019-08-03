Обрано кандидатку від Євросоюзу на пост глави МВФ



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Крісталіна Георгієва

Кандидатура Георгієвої була схвалена після більш ніж 12 годин переговорів

Уряди країн Європейського Союзу висунули на пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду представницю Болгарії Крісталіну Георгієву.

Про це повідомляє Reuters.

Вибори проводилися по електронній пошті під загальним керівництвом французького фінансового відомства. Кандидату необхідно було заручитися підтримкою кваліфікованої більшості - 55% від числа країн ЄС, тобто 16 країн, на яких до того ж має припадати не менше 65% населення Євросоюзу.

На фінальному етапі боротьба розгорнулася між кандидатурами Георгієвою і представником Нідерландів Йеруном Дейсселблумом. Перемогу Георгієвій вдалося здобути лише в четвертому турі голосування.

Дейсселблум сердечно привітав Георгієву з успіхом. Голосування і дискусії щодо кандидатур тривали в п'ятницю більше 12 годин.

Крісталіна Георгієва (народилася 13 серпня 1953 року) - болгарський економіст і професор, експерт з питань сталого розвитку. З 2010 по 2014 рік була єврокомісаром з міжнародного співробітництва, з листопада 2014 по грудень 2016-го працювала на посаді третього заступника голови Європейської комісії. З 2017 року перебуває на посаді головного виконавчого директора Світового банку. Її кандидатура особливо активно підтримувалася Францією.