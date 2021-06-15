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    Економіка та фінанси

    Одеський порт стверджує, що на підприємство здійснює рейдерську атаку ексдиректор Мясковський

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    Одеський порт стверджує, що на підприємство здійснює рейдерську атаку ексдиректор Мясковський

    У січні 2021 року Мінінфраструктури відсторонило Олексія Мясковського від посади

    Колишній директор ДП «Одеський морський торговельний порт» Олексій Мясковський зайшов на підприємство у супроводі озброєної охорони та забарикадувався у кабінеті.

    Про це повідомляється на ФБ-сторінці Одеського порту.

    «14.06.2021 до ДП «Одеський порт» завітав відсторонений керівник Мясковський О.М. з озброєною охороною! Зупинивши роботу підприємства, без відповідного повідомлення МІУ. Як не дивно, першим розпорядженням в ультимативній формі була вказівка начальнику Портофлоту підприємства надати накази стосовно зниження тарифів на буксирні послуги до рівня реальних ринкових цін. Додаємо фотоілюстрації і нагадуємо Мясковському О.М., що Одеський порт – це державне підприємство, на якому усі процеси повинні відбуватися виключно у відповідності до чинного законодавства України, а не керуючись власними амбіціями», – говориться у пості.

    Раніше стало відомо, що керівник Одеського МТП Олександр Гармаш прийняв рішення знизити тарифи на буксирувальні послуги, які здійснює портовий флот ОМТП, щоб відновити чесну конкуренцію між портофлотом та приватними буксирувальними компаніями.

    Як зазначає економічний експерт Юрій Гаврилечко, подібні дії керівництва порту викликали бурю обурення приватників, які за попередника Гармаша – Мясковського – звикли «годуватися» з перевезень через відсутність конкуренції.

    У січні 2021 року Мінінфраструктури відсторонило Олексія Мясковського від займаної посади. Його обов’язки з того часу виконує перший заступник Олександр Гармаш.

    Нагадаємо, що державне підприємство «Морський торговий порт «Південний» та компанія «Метінвест» підписали новий контракт.

    Джерело: Українські новини

    Теги: Одеса Одещина порт
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    Одеський порт стверджує, що на підприємство здійснює рейдерську атаку ексдиректор Мясковський