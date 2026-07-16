Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС дозволив Україні купувати китайські деталі для дронів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС дозволив Україні купувати китайські деталі для дронів
Попри суперечки з Пекіном, ЄС дозволив Україні купувати китайські компоненти
фото: Financial Times

Брюссель пішов на виняток, визнавши, що необхідних компонентів у Європі поки недостатньо

Європейський Союз дозволив Україні використати частину коштів оборонного кредиту для закупівлі китайських комплектуючих для безпілотників. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times, Брюссель зробив виняток із чинних правил через нестачу необхідних компонентів у країнах ЄС.

За даними видання, Україна отримала спеціальний дозвіл використати частину першого траншу оборонного кредиту на суму 5,9 млрд євро для закупівлі деталей до дронів китайського виробництва.

Загалом правила європейської програми передбачають, що озброєння, придбане за кошти ЄС, має вироблятися переважно в країнах Євросоюзу, Україні або державах-партнерах, які відповідають визначеним критеріям. Для постачальників з інших країн частка іноземних компонентів не повинна перевищувати 35%.

Втім, регламент передбачає виняток. Якщо необхідне обладнання неможливо оперативно придбати в Європі або в достатній кількості, Україна може звернутися до Брюсселя за окремим дозволом. Саме таким механізмом і скористався Київ.

Як зазначають джерела Financial Times, цей крок демонструє, що європейська оборонна промисловість поки не здатна повністю забезпечити потреби України у комплектуючих для виробництва безпілотників.

Водночас рішення підкреслює й іншу проблему: Китай залишається одним із ключових постачальників компонентів для безпілотників як для України, так і для Росії. Попри те, що ЄС неодноразово звинувачував Пекін у сприянні російському військово-промисловому комплексу, українська оборонна промисловість також значною мірою залежить від китайських комплектуючих.

Нагадаємо, що невдала спроба Кремля «демілітаризувати» Україну обернулася протилежним результатом: країна стала однією з провідних військових держав Європи. 

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Китай дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Житомирщині ворог два дні поспіль атакував автозаправну станцію
Ще одна область заборонила роботу АЗС під час тривог
Сьогодні, 05:30
Після FPV-дронів на фронті з'явиться нова загроза
Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок
Вчора, 19:55
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Очільники МЗС країн ЄС засудили рішення МОК щодо зняття санкцій з Росії
13 липня, 22:17
Російський нафтовий комплекс знову під ударом
Від Ставрополя до Уфи. Зеленський підбив підсумки нових ударів по РФ
9 липня, 11:46
Дрон Sea Baby уразив танкер тіньового флоту РФ
СБУ уразила танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі (відео)
8 липня, 17:40
ППО взбиває дрони, що йдуть на Київ
У Києві чути вибухи
1 липня, 21:40
Єврокомісія зробила заяву, яка вдарить по Росії
ЄС остаточно відмовився від російського газу
30 червня, 17:29
Встановлення антидронових сіток у Запоріжжі
Запоріжжя встановлює антидронові сітки на зупинках (фото)
17 червня, 08:19
ЄС схвалив угоду зі США із захистом металургійної галузі
Європарламент поставив крапку в тарифній суперечці зі США
16 червня, 18:16

Соціум

ЄС дозволив Україні купувати китайські деталі для дронів
ЄС дозволив Україні купувати китайські деталі для дронів
Міноборони змінило правила контрактної служби: що запропонували українцям
Міноборони змінило правила контрактної служби: що запропонували українцям
Російський бюджет не витримав війни. Витрати Росії перевищили очікування
Російський бюджет не витримав війни. Витрати Росії перевищили очікування
Новим міністром юстиції став колишній суддя та адвокат. Що відомо про Дениса Маслова
Новим міністром юстиції став колишній суддя та адвокат. Що відомо про Дениса Маслова
Лондон прискорив секретну ракетну програму для України
Лондон прискорив секретну ракетну програму для України
Білий дім готує публікацію секретних документів щодо Китаю та виборів у США
Білий дім готує публікацію секретних документів щодо Китаю та виборів у США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
180K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2026
96K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua