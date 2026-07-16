Брюссель пішов на виняток, визнавши, що необхідних компонентів у Європі поки недостатньо

Європейський Союз дозволив Україні використати частину коштів оборонного кредиту для закупівлі китайських комплектуючих для безпілотників. Як повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times, Брюссель зробив виняток із чинних правил через нестачу необхідних компонентів у країнах ЄС.

За даними видання, Україна отримала спеціальний дозвіл використати частину першого траншу оборонного кредиту на суму 5,9 млрд євро для закупівлі деталей до дронів китайського виробництва.

Загалом правила європейської програми передбачають, що озброєння, придбане за кошти ЄС, має вироблятися переважно в країнах Євросоюзу, Україні або державах-партнерах, які відповідають визначеним критеріям. Для постачальників з інших країн частка іноземних компонентів не повинна перевищувати 35%.

Втім, регламент передбачає виняток. Якщо необхідне обладнання неможливо оперативно придбати в Європі або в достатній кількості, Україна може звернутися до Брюсселя за окремим дозволом. Саме таким механізмом і скористався Київ.

Як зазначають джерела Financial Times, цей крок демонструє, що європейська оборонна промисловість поки не здатна повністю забезпечити потреби України у комплектуючих для виробництва безпілотників.

Водночас рішення підкреслює й іншу проблему: Китай залишається одним із ключових постачальників компонентів для безпілотників як для України, так і для Росії. Попри те, що ЄС неодноразово звинувачував Пекін у сприянні російському військово-промисловому комплексу, українська оборонна промисловість також значною мірою залежить від китайських комплектуючих.

Нагадаємо, що невдала спроба Кремля «демілітаризувати» Україну обернулася протилежним результатом: країна стала однією з провідних військових держав Європи.