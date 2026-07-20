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Зеленський анонсував корективи до стратегії оборони України після спеціальної Ставки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зеленський анонсував корективи до стратегії оборони України після спеціальної Ставки
Зеленський зібрав виробників зброї та командирів корпусів на спеціальній Ставці
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що командири корпусів уперше напряму обговорили з виробниками зброї потреби фронту, проблеми із забезпеченням та якість озброєння

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальне засідання Ставки Верховного головнокомандувача за участю командирів бойових корпусів, виробників озброєння, представників уряду та силових відомств.

За його підсумками глава держави заявив, що продовжить визначати корективи до стратегії оборони України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента.

За словами Зеленського, засідання стало першим, на якому командири корпусів безпосередньо поспілкувалися з українськими виробниками зброї та обладнання, а також із представниками Міністерства оборони, Міністерства фінансів і спеціальних служб.

«Вперше було пряме, безпосереднє спілкування основних наших виробників зброї та обладнання з командирами корпусів, які реально використовують продукцію, міністерствами оборони України та фінансів, а також основними спеціальними службами нашої держави», – зазначив президент.

У засіданні взяли участь командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, командири 10-го, 11-го та 19-го армійських корпусів, а також корпусів «Хартія» і «Азов». Сторони обговорили реальні потреби фронту, затримки із забезпеченням, закупівлі, фінансування та укладання контрактів на постачання безпілотників, наземних роботизованих комплексів, далекобійних артилерійських боєприпасів та іншого озброєння.

За результатами зустрічі влада вирішила зробити такий формат взаємодії регулярним. «Домовились, що буде започаткований регулярний формат саме такого спілкування між корпусами, виробниками й урядовими структурами за координації Міністерства оборони та РНБО», – повідомив Зеленський.

Окремо учасники Ставки розглянули питання якості продукції, яку отримують військові. Президент наголосив, що виробники мають оперативно реагувати на зауваження, які надходять безпосередньо з передової. «Важливо, щоб виробники чули такі відгуки й оперативно виправляли те, що необхідно», – підкреслив глава держави.

Президент також повідомив, що найближчим часом проведе аналогічні зустрічі з іншими командирами корпусів, після чого ухвалюватимуться рішення щодо подальших змін в оборонній політиці. «Продовжу визначати, які корективи в стратегію оборони України слід внести і які пріоритети у виробництві та постачанні у війська повинні бути реалізовані якнайшвидше», – заявив Зеленський.

Він додав, що окрему увагу під час засідання приділили зміцненню протиповітряної оборони та завданням української дипломатії у цьому напрямку. «Україна має увійти у серпень максимально посиленою та підготуватись до різних варіантів подій і поведінки Росії восени», – наголосив президент.

Нагадаємо, 20 липня Володимир Зеленський провів серію зустрічей із представниками військового командування, присвячених коригуванню оборонної стратегії України. Президент окремо поспілкувався із заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, бригадним генералом Андрієм Білецьким, командиром корпусу «Хартія» Ігорем Оболєнським, командувачем Десантно-штурмових військ Олегом Апостолом та командиром 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Денисом Прокопенком.

За словами глави держави, під час зустрічей обговорювали ситуацію на фронті, застосування сучасних технологій і безпілотників, взаємодію підрозділів, постачання озброєння, а також можливі корективи до стратегії оборони України.

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Теги: ЗСУ військові Володимир Зеленський озброєння

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