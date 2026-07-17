Мінфін розкрив, на що Україна витратила понад 2,2 трлн грн за пів року

Майже дві третини всіх видатків держава спрямувала на оборону, тоді як фінансування окремих статей бюджету за рік зросло на десятки відсотків

Міністерство фінансів оприлюднило інформацію про виконання видатків загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2026 року. За шість місяців держава витратила 2,23 трлн грн, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство фінансів.

Найбільшу частину бюджетних коштів традиційно спрямували на сектор безпеки та оборони. За шість місяців на ці потреби витратили 1,4 трлн грн, що становить 63% усіх видатків загального фонду державного бюджету. Лише у червні фінансування оборонної сфери склало 263,5 млрд грн.

Загалом видатки загального фонду держбюджету були на 354,1 млрд грн, або на 18,9%, більшими, ніж у першому півріччі 2025 року.

На оплату праці працівників бюджетної сфери держава спрямувала 851 млрд грн, що становить 38,2% усіх видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ця сума збільшилася на 15,9%.

Ще 384,9 млрд грн, або 17,3% видатків, було спрямовано на субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям. За рік фінансування за цією статтею зросло одразу на 61%. Зокрема, ці кошти використали для закупівлі товарів, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України.

На соціальне забезпечення – виплату пенсій, стипендій, пільг, субсидій та інших видів державної допомоги – витратили 352,1 млрд грн. Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Крім того, 262,4 млрд грн уряд спрямував на оплату товарів і послуг. Цей показник зріс на 2,3% у річному вимірі.

На обслуговування державного боргу було витрачено 184,5 млрд грн, що на 2,6% більше, ніж торік. Ще 142,7 млрд грн держава перерахувала місцевим бюджетам у вигляді трансфертів. Порівняно з першим півріччям 2025 року цей показник зріс на 39,8%.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони повідомило, що у першому півріччі 2026 року законтрактувало безпілотники для Сил оборони на 333,6 млрд грн. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку закупівель становили FPV-дрони.