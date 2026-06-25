Єврокомісія оголосила про перший транш Україні з кредиту на €90 млрд

Урсула: Сьогодні ми перераховуємо перший транш

Сьогодні, 25 червня, Єврокомісія оголосила про передачу Україні перших €3,2 млрд з кредиту від ЄС на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надають безпрецедентну економічну, фінансову та військову підтримку. Сьогодні ми перераховуємо перший транш у рамках кредиту на підтримку України у розмірі €90 млрд. Це – європейська солідарність у дії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Тоді Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва.