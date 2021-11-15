Скільки газу Україна зберігає у підземних сховищах: оприлюднено дані

За тиждень запаси газу в Україні скоротилися на 2,2%

За тиждень запаси газу в Україні скоротилися на 2,2%

Запаси природного газу зараз перебувають на рівні, який на 37% нижчий за тогорічний

Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників. Про це йдеться на сайті державної компанії «Оператор ГТС України».

Таким чином, за тиждень запаси газу скоротилися на 2,2%, або на 400 млн кубів. При цьому здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі приблизно 50-60 млн кубометрів на добу.

Відзначається, що зараз українські газові сховища заповнені на 56,2%.

Також російський «Газпром» оцінив запаси газу в українських підземних сховищах газу на рівні, який на 37% (на 10,3 мільярда кубометрів) нижчий за тогорічний. Така оцінка міститься у повідомленні «Газпрому» в Telegram.

Щодо Європи, то на 13 листопада, за інформацією РФ, заповненість європейських ПСГ становить 74%.

До слова, Україна викрила зухвалий обман Росії щодо збільшення транзиту газу.

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.