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    Скільки газу Україна зберігає у підземних сховищах: оприлюднено дані

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    За тиждень запаси газу в Україні скоротилися на 2,2% - Скільки газу Україна зберігає у підземних сховищах: оприлюднено дані
    За тиждень запаси газу в Україні скоротилися на 2,2%
    фото з відкритих джерел

    Запаси природного газу зараз перебувають на рівні, який на 37% нижчий за тогорічний

    Запаси природного газу в українських підземних сховищах станом на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників. Про це йдеться на сайті державної компанії «Оператор ГТС України».

    Таким чином, за тиждень запаси газу скоротилися на 2,2%, або на 400 млн кубів. При цьому здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі приблизно 50-60 млн кубометрів на добу.

    Відзначається, що зараз українські газові сховища заповнені на 56,2%.

    Також російський «Газпром» оцінив запаси газу в українських підземних сховищах газу на рівні, який на 37% (на 10,3 мільярда кубометрів) нижчий за тогорічний. Така оцінка міститься у повідомленні «Газпрому» в Telegram.

    Щодо Європи, то на 13 листопада, за інформацією РФ, заповненість європейських ПСГ становить 74%.

    До слова, Україна викрила зухвалий обман Росії щодо збільшення транзиту газу.

    Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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    Теги: енергетика газ Газпром Україна ГТС
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    Скільки газу Україна зберігає у підземних сховищах: оприлюднено дані