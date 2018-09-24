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    Економіка та фінанси

    Ощадбанк програв «Укртелекому» апеляцію щодо арешту майна

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    Ощадбанк програв «Укртелекому» апеляцію щодо арешту майна

    Мова йде про стягнення з компанії «ЕСУ» 1,1 мільярда гривень у вигляді майна та акцій «Укртелекому»

    Державний Ощадбанк програв справу у Київському апеляційному суді щодо арешту майна «Укртелекому» у справі проти компанії Ріната Ахметова «ЕСУ».

    Про це йдеться в ухвалі суду.

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    «Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України на ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.06.2018… залишити без задоволення», — йдеться в опублікованому рішенні суду.

    Мова йде про стягнення з компанії «ЕСУ» 1,1 мільярда гривень у вигляді майна та акцій «Укртелекому».

    Як повідомляється, у 2013 році Ощадбанк придбав у ТОВ «ЕСУ» облігації на суму 1 мільярд гривень. В якості застави за боргом, «ЕСУ» надала Ощадбанку 92,8% акцій «Укртелекому». В той же час, «ЕСУ» мала викупити продані банку облігації, проте не зробила цього.

    Апеляційний господарський суд Києва констатував, що контрольний пакет акцій «Укртелекому» після приватизації компанії перебував в особливому режимі правового регулювання. Тому ці акції, після їхньої передачі у заставу, не можуть бути стягнені Ощадбанком.

    «З огляду на викладене вище, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні позовних вимог про стягнення 1 099 696 741,64 грн», — йшлося у рішенні суду.

    Також окружний суд Нікосії ухвалив рішення на користь компанії «СКМ», що належить українському олігарху Рінату Ахметову, у справі про правовий статус «Укртелекому».

    Раніше Ощадбанк у Верховному суді домігся примусового стягнення з компанії «ЕСУ» 850 мільйонів гривень за номіналом облігацій.

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