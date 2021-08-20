Ощадбанк виграв справу у дочки російського «Сбербанку»

Багаторічний спір між Ощадбанком та «Сбербанком» розпочався ще у 2016 році

Багаторічний спір між Ощадбанком та «Сбербанком» розпочався ще у 2016 році

В Ощадбанку запевнили, що це судове рішення не вплине на права та обов'язки клієнтів «Сбербанку»

Верховний суд зобов'язав «дочку» російського «Сбербанку» змінити назву. Позивачем у цій справі є український державний Ощадбанк, який відстояв за собою право на торговельну марку «Сбербанк» на території України. Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Справу ще у 2016 році ініціював державний Ощадбанк. Рішення Верховного суду захистило права банку на торговельну марку «Сбербанк» на території України.

Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Тривалість розгляду справи зумовлена її складністю та активним протистоянням АТ «Сбербанк», кажуть в Ощадбанку.

Наразі «дочку» російського банку зобов’язали припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.

В Ощадбанку додали, що це судове рішення не вплине на права та обов’язки клієнтів українського банку-опонента. «Разом із тим це важливе рішення Верховного суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів», – зауважили у держбанку.

Також нагадаємо, що Ощадбанк вирішив займатися гральним бізнесом.

На початку серпня НБУ оприлюднив рейтинг найприбутковіших і найзбитковіших банків. Загалом банки станом на 1 липня заробили 30,08 млрд грн. З них держбанки заробили 13,97 млрд грн, зокрема «Укрексімбанк» – 1,12 млрд грн, «Укргазбанк» – 726 млн грн, Ощадбанк – 512 млн грн.

Збитки від початку року отримали 10 банків з 73 активних банків. Крім «Правекс банку» найбільші збитки отримали АТ «КБ «Земельний капітал» (–53 млн грн), «Юнекс банк» (–21,2 млн грн) та «БТА Банк» (–20,6 млн грн).

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