«Особистий кондитер» для СБУ: відомство купило у посередника цукерок на 4 млн грн



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ТОВ ВКФ ПЕВЕКС робить життя СБУ солодшим

Фірма, що реалізувала СБУ солодощів на понад 4,4 млн грн., - звичайний посередник, який перепродає товари широкого асортименту

З часу призначення Івана Баканова на посаду очільника СБУ (серпень 2019 року) відомство оголосило 7 тендерів на закупівлю солодкого. Мова про кондитерські вироби, цукерки та шоколад, загальна очікувана вартість на придбання яких склала майже 3 млн грн. Про це свідчать дані публічного порталу закупівель «Прозорро».

Один з тендерів, щоправда, не відбувся — у листопаді 2019 року, та згодом на таку ж саму суму був зіграний ще раз — вже у березі 2020 року.

Очікувана вартість цієї повторної закупівлі становила знову 850 470,00 грн, а сам тендер передбачав 7 лотів.

У лоті № 1 перемогла компанія «Рошен-Трейд». Однак, рішення про підписання договору з цим учасником немає й досі. Замовник в особі Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України повідомив, що у відповідних товарах в нього «відпала необхідність». Йшлося про кондитерські вироби.

Натомість, лот 2 дістався компанії ТОВ ВКФ ПЕВЕКС, з яким договір було підписано на суму 43 182,00 грн. Придбали нібито вже непотрібні кондитерські вироби.

Лот 3 (знову кондитерські вироби) - виборола компанія ТМ «Житомирські ласощі» на суму всього 15 783,00 грн.

Лот 4 (зефір) - взяв ФОП Громік Віталій Васильович (67 200,00 грн).

А лот 5 та 7 виграло згадане вище ТОВ ВКФ ПЕВЕКС.

В першому випадку із різницею у 2 грн, а у сьомому лоті - через відхилення більш дешевої пропозиції. Загальна вартість кондитерського держпідряду ТОВ ВКФ ПЕВЕКС тільки цього разу склала понад 230 тис.грн.

Ну а далі компанії щастило ще більше і без зупину. У березні - перемога вартістю 160 374,00 грн, без жодного конкурента. Згодом ще одна за 199 876,80 грн., і знову за сценарієм закупівлі в одного учасника.

Вже у липні поточного року в цієї самої компанії СБУ купує какао, цукерки та шоколад на 31 320,00 грн. Конкурентів у ВКФ ПЕВЕКСУ, за традицією, не було.

А 3-го липня ТОВ ВКФ ПЕВЕКС отримує плюс один «шоколадний» контакт на суму 413 452,14 грн, запропонувавши ціну на 6 копійок нижчу, ніж ТОВ «Рошен-Трейд».

З'ясувалося, що компанія мало не «особистий кондитер» СБУ з 2017 року. Вона реалізувала відомству солодощів на понад 4,4 млн грн., отримавши перемогу у 43 тендерних закупівлях.

Кінцевим власником компанії вказана особа на ім'я Шумський Юрій Васильович. ТОВ має статутний капітал 50 тис. грн, а головне — не є виробником солодощів, на відміну від «Рошен» чи «Житомирських ласощів».

ВКФ ПЕВЕКС - звичайний посередник, який за КВЕДом перепродає товари широкого асортименту, зокрема, і продукти харчування також.

Виробничих потужний фаворит закупівель СБУ немає, а свою адресу реєстрації (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 46) поділяє ще із 91 суб'єктом господарювання.

До слова, раніше, журналісти програми «Схеми» з'ясували, що Баканов з 2015 року й до цього часу обіймає керівну посаду в іспанській фірмі Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. Хоч державний службовець України і не може входити до керівних органів приватних структур, адже це є порушенням антикорупційного законодавства.

В СБУ інформацію розслідувачів спробували спростували. «...наголошуємо, що, дотримуючись вимог закону, він (Баканов, - ред.) не займається комерційною діяльністю з моменту призначення на державну посаду», - йшлося в повідомленні СБУ. Однак іноземні реєстри юридичних компаній й досі засвідчують протилежне.

«Фірма діюча, і не вважається ліквідованою. Це підтвердили в Державному реєстрі юридичних осіб іспанської провінції Жирона, де обліковується компанія», - наголосили журналісти «Схем».