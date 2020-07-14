В Одесі посилили карантин (документ)



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Міська комісія ТЕБ прийняла рішення щодо посилення карантинних заходів в Одесі

13 липня 2020 року, відбулося позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

На засіданні розглянуто питання продовження контролю за карантинними заходами.

Для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-СОУ-2, з урахуванням епідситуації та вимог Протоколу № 30 від 10 липня 2020 року засідання комісії ТЕБ та НС Одеської облдержадміністрації, міська комісія ТЕБ та НС прийняла низку рішень.

Так, суб'єктам господарювання всіх форм власності необхідно забезпечити виконання і дотримання приписів підпункту 16 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392 про заборону роботи в період з 23:00 до 07:00 розважальних закладів (нічних клубів), а також при наданні послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т. ін.), закладів культури (крім кінотеатрів та послуг громадського харчування з адресної доставки і замовлень на винос).

У рамках своїх повноважень Комісія рекомендувала Головному управлінню Національної поліції України в Одеській області, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області, управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, районним адміністраціям Одеської міської ради забезпечити роз'яснювальну роботу і контроль виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 392 (пп. 16 п. 3).

Протокол № 27 від 13.07.2020 р.