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ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі: у перелік потрапили ЦВК та судді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі: у перелік потрапили ЦВК та судді
Під санкції потрапили дев'ять суддів, котрі винесли вироки щодо громадян, які протестували проти режиму Лукашенка
фото з відкритих джерел

ЄС стверджує, що «ЦВК організувала президентські вибори 2025 року, які не були ні вільними, ні справедливими, проводилися в атмосфері репресій»

27 березня Рада ЄС ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду Європейського Союзу.

Під обмежувальні заходи потрапили ще 25 осіб і сім організацій, причетних до підриву демократії та верховенства права в Білорусі, а також до підтримки репресій, порушень прав людини та військової співпраці з Росією у війні проти України.

До санкційного списку внесли Центральну виборчу комісію Білорусі, її заступника голови, секретаря та членів. Як зазначено в повідомленні, «ЦВК організувала президентські вибори 2025 року, які не були ні вільними, ні справедливими, проводилися в атмосфері репресій та порушень прав людини, а також порушення зобов'язань Білорусі в рамках ОБСЄ».

Крім того, під санкції потрапили дев'ять суддів, які ухвалювали політично вмотивовані вироки, зокрема щодо громадян, котрі виступали проти режиму Лукашенка або висловлювали незгоду.

ЄС також запровадив обмеження щодо впливових представників Головного управління справами президента Білорусі – державного органу, підпорядкованого Лукашенку, який забезпечує режим фінансовими ресурсами та отримує від цього прибутки.

До санкційного списку додали низку компаній і бізнесменів, які підтримують білоруську владу, серед них:

  • Ridotto LLC (оператор онлайн-гемблінгу),
  • державні білоруські лотереї,
  • дві компанії військово-промислового комплексу та їхнє керівництво,
  • агрокомпанія ТОВ «Цибулька-Бел», яка використовувала ув'язнених для примусової праці за погодженням з владою.

Загалом обмежувальні заходи ЄС тепер поширюються на 310 фізичних і 46 юридичних осіб у Білорусі.

Раніше Велика Британія разом з Канадою ввели санкції проти шістьох людей і трьох організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі.

Як повідомлялося, 25 березня у Білорусі відбулася так звана «інавгурація» самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Церемонія інавгурації відбулася у Залі урочистих церемоній у Мінську, де було запрошено понад 1,1 тис. людей. У своїй промові Лукашенко привітав білорусів зі своєю перемогою та заявив про «стандарт проведення виборів, який може слугувати міжнародним еталоном».

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Теги: Європейський союз Білорусь санкції

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