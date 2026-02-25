Головна Гроші Економіка
Через ворожі обстріли є знеструмлення у чотирьох областях

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання

Російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок останніх обстрілів та бойових дій зафіксовано нові пошкодження мереж у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За даними Міністерства енергетики, за минулу добу вдалося відновити живлення для частини абонентів, які раніше залишалися без світла через бойові дії. Енергетики працюють у надскладних умовах.

«На Харківщині під час ворожої атаки поранення отримав працівник енергетичної галузі. Йому надається вся необхідна медична допомога», – повідомляє міністерство.

У Міненерго зазначають, що роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення.

«У більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств – графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення», – додали в Міненерго. 

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

