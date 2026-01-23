Деякі ФОПи можуть отримати виплату до 15 тис. грн

Гроші можна буде витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії

За словами Свириденко, розмір виплати залежатиме від кількості найманих працівників

Фізичні особи-підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах зможуть отримати разову виплату від 7,5 тис. до 15 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Глава уряду повідомила, що розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подати заявку на допомогу можна через портал «Дія».

«Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Нагадаємо, з 19 січня 2026 року набув чинності наказ Міністерства юстиції, який відновив публікацію відкритих даних ЄДР щодо компаній, ФОПів та громадських формувань. Наразі в Україні зареєстровано 2 181 217 фізичних осіб-підприємців. Менш ніж за місяць їх кількість зросла приблизно на 6 тис.

У порівнянні з 2024 роком число активних ФОПів збільшилося на 14 412. Загалом за чотири роки повномасштабної війни кількість підприємців зросла на 194 тис.

Водночас динаміка приросту поступово сповільнюється. Найбільш відчутне зростання зафіксували у 2023 році – понад 5%. У 2024 році показник знизився до 3,5%, а у 2025 році – до 0,39%.

До слова, Міжнародний валютний фонд вимагає запровадити обов'язковий ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.