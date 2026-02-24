Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії
Попри складні умови, «Метінвест» наростив випуск готової продукції на 13% у річному вимірі – до 2,429 млн тонн
фото: metinvestholding.com

Стабільні показники на тлі логістичних та енергетичних викликів: «Метінвест» Ахметова відзвітувався за минулий рік

Гірничо-металургійна група «Метінвест» у 2025 році зберегла стабільні виробничі показники попри повномасштабну війну, перебої з електропостачанням та складну логістику. За підсумками року виробництво сталі становило 2,018 млн тонн, що лише на 4% менше, ніж у 2024 році, а випуск чавуну скоротився лише на 2%, до 1,782 млн тонн. Про це йдеться у офіційному звіті компанії. 

Незначне зниження обсягів пов’язане, зокрема, з капітальним ремонтом доменної печі №9 на «Каметсталі» у квітні–червні 2025 року. А вже у четвертому кварталі виробництво сталі зросло на 3% порівняно з попереднім кварталом – до 564 тис. тонн, що свідчить про поступову стабілізацію роботи.

Попри складні умови, «Метінвест» наростив випуск готової продукції на 13% у річному вимірі – до 2,429 млн тонн. Зокрема, виробництво плоского прокату зросло на 20%, до 1,107 млн тонн, завдяки відновленню випуску гарячекатаного рулону на Ferriera Valsider (Італія) та стабільній роботі європейських активів групи. Виробництво довгого прокату збільшилося на 7%, до 1,322 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату залишилося практично на рівні попереднього року – 15,695 млн тонн. При цьому випуск товарної залізорудної продукції зріс на 3% – до 15,229 млн тонн. Зупинку Інгулецького кар’єру, яка відбулася раніше, компенсували нарощуванням видобутку на Ганнівському кар’єрі.

У 2025 році виробництво коксу скоротилося на 2%, до 1,1 млн тонн через виведення з експлуатації однієї з коксових батарей на «Каметсталі». Частково це було компенсовано зростанням виробництва на «Запоріжкоксі» на 23%.

У компанії також повідомили про призупинення роботи виробничої ділянки Покровської вугільної групи через безпекову ситуацію поблизу лінії фронту та перебої з енергопостачанням.

Крім того, «Метінвест» перебуває на фінальній стадії продажу United Coal Company (США), у зв’язку з чим актив було деконсолідовано з фінансової звітності з першого півріччя 2025 року.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.

Читайте також:

Теги: завод Рінат Ахметов промисловість бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Родину привітали голова наглядової ради Фонду Ахметова Наталія Ємченко (по центру) та спортивний директор ФК «Шахтар» Дарійо Срна (справа)
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Вчора, 16:04
Старости Харківщини зібралися на форум (фото)
Старости Харківщини зібралися на форум (фото)
19 лютого, 16:41
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт
Постійне зростання тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці зруйнує експортні галузі – експерт
19 лютого, 13:43
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
12 лютого, 05:30
Станом на початок 2026 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК «Укренерго» досягла близько 42 млрд грн
Боргова криза на балансуючому ринку загрожує енергобезпеці – ICC Ukraine
6 лютого, 19:02
Стів Віткофф разом з Дональдом Трампом
Торгівля замість війни: в оточенні Трампа планують мир через бізнес-угоди з РФ
4 лютого, 02:57
Мир автоматично повертає питання економічної відповідальності
Політико-економічний вимір путінської війни і реванш України
2 лютого, 13:05
Бізнес продовжує висловлювати занепокоєння можливим підвищенням тарифів на вантажні перевезення
Депутати наголошують на реформі «Укрзалізниці» і необхідності системного фінансування пасажирських перевезень
26 сiчня, 17:37
Компанії Ріната Ахметова отримали близько 565,7 млрд грн доходу
Хто заробив найбільше у 2025 році: названо топ-10 бізнесменів України
26 сiчня, 08:56

Економіка

«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії
«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії
Рішення про заборону реекспорту брухту дозволяє зберегти мільярди для бюджету та уникнути репутаційних ризиків – ЗМІ
Рішення про заборону реекспорту брухту дозволяє зберегти мільярди для бюджету та уникнути репутаційних ризиків – ЗМІ
Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев
Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
Падіння вантажної бази позбавило «Укрзалізниці» можливості фінансувати пасажирські перевезення – експерт
Падіння вантажної бази позбавило «Укрзалізниці» можливості фінансувати пасажирські перевезення – експерт
Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох
Україну чекає фінансова трагедія? Гетманцев забив на сполох

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua