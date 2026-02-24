«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії

Стабільні показники на тлі логістичних та енергетичних викликів: «Метінвест» Ахметова відзвітувався за минулий рік

Гірничо-металургійна група «Метінвест» у 2025 році зберегла стабільні виробничі показники попри повномасштабну війну, перебої з електропостачанням та складну логістику. За підсумками року виробництво сталі становило 2,018 млн тонн, що лише на 4% менше, ніж у 2024 році, а випуск чавуну скоротився лише на 2%, до 1,782 млн тонн. Про це йдеться у офіційному звіті компанії.

Незначне зниження обсягів пов’язане, зокрема, з капітальним ремонтом доменної печі №9 на «Каметсталі» у квітні–червні 2025 року. А вже у четвертому кварталі виробництво сталі зросло на 3% порівняно з попереднім кварталом – до 564 тис. тонн, що свідчить про поступову стабілізацію роботи.

Попри складні умови, «Метінвест» наростив випуск готової продукції на 13% у річному вимірі – до 2,429 млн тонн. Зокрема, виробництво плоского прокату зросло на 20%, до 1,107 млн тонн, завдяки відновленню випуску гарячекатаного рулону на Ferriera Valsider (Італія) та стабільній роботі європейських активів групи. Виробництво довгого прокату збільшилося на 7%, до 1,322 млн тонн.

Виробництво залізорудного концентрату залишилося практично на рівні попереднього року – 15,695 млн тонн. При цьому випуск товарної залізорудної продукції зріс на 3% – до 15,229 млн тонн. Зупинку Інгулецького кар’єру, яка відбулася раніше, компенсували нарощуванням видобутку на Ганнівському кар’єрі.

У 2025 році виробництво коксу скоротилося на 2%, до 1,1 млн тонн через виведення з експлуатації однієї з коксових батарей на «Каметсталі». Частково це було компенсовано зростанням виробництва на «Запоріжкоксі» на 23%.

У компанії також повідомили про призупинення роботи виробничої ділянки Покровської вугільної групи через безпекову ситуацію поблизу лінії фронту та перебої з енергопостачанням.

Крім того, «Метінвест» перебуває на фінальній стадії продажу United Coal Company (США), у зв’язку з чим актив було деконсолідовано з фінансової звітності з першого півріччя 2025 року.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року він вклав більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.