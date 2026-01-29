Скільки бізнесів надають перевагу «касам у смартфоні»: статистика

У середньому бізнес щомісяця пробиває близько 870 млн чеків, що на 10% більше, ніж торік

За період повномасштабної війни частка «кас у смартфоні» досягла 80% від загальної кількості РРО, тоді як до вторгнення вона становила 39%

Наразі в Україні функціонує близько 1,05 млн реєстраторів розрахункових операцій. За рік їхня загальна кількість збільшилася на 11%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Найшвидше зростає сегмент програмних РРО – так званих «кас у смартфоні»: за рік їх стало більше на 19%. Водночас кількість традиційних кас скоротилася на 14%.

Така динаміка спостерігається з часу запровадження ПРРО у 2020 році. Найбільший стрибок відбувся у перший рік повномасштабної війни, коли держава суттєво розширила перелік ФОПів, зобов’язаних користуватися РРО або ПРРО. Тоді число програмних кас за рік зросло у 1,8 раза. За період повномасштабної війни частка «кас у смартфоні» досягла 80% від загальної кількості РРО, тоді як до вторгнення вона становила 39%. Класичних реєстраторів залишилося трохи понад 214 тисяч, і їхня частка продовжує зменшуватися.

Паралельно зростає й кількість фіскальних чеків. У середньому бізнес щомісяця пробиває близько 870 млн чеків, що на 10% більше, ніж торік. Це у півтора раза перевищує показник 2021 року. Для порівняння, у 2023–2024 роках темпи зростання були значно вищими – близько 30% на рік.

Грошей у чеках теж стає більше. Так, 5,67 трлн грн пройшло через П/РРО у 2025 році. Це на 28% більше, ніж роком раніше. У 2024 році зростання було рекордним: +73%. 544 грн складає середній чек у 2025 році. Це у понад два рази більше, ніж до початку повномасштабної. Найрізкіше середній чек зріс у 2024 році, одразу на третину, а у 2025-му додав ще 16%.

Водночас 37 211 перевірок бізнесу на використання РРО та ПРРО провела Податкова торік. За рік перевірок побільшало на 5%. Водночас штрафів стало менше – на ті ж самі 5%. Загалом підприємців оштрафували у 41 283 випадках – на 2,3 млрд грн.

Втім суми санкцій залишаються чималими: 56 тис. грн, у середньому, заплатили підприємці за порушення у роботі з П/РРО. Найвищим середній штраф був у 2024 році – 85 тис. грн.

До слова, фізичні особи-підприємці 2-3 груп, які працюють у соціально важливих сферах зможуть отримати разову виплату від 7,5 тис. до 15 тис. грн.