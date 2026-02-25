Головна Гроші Економіка
Нацбанк випустив пам'ятні монети, присвячені Запоріжжю, Харківщині та Херсонщині

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
В обіг вводяться три монети, присвячені прифронтовим регіонам
фото: НБУ

Монети «Ми сильні. Ми разом. Запорізька область», «Ми сильні. Ми разом. Харківська область» та «Ми сильні. Ми разом. Херсонська область» мають номінал 10 грн

Національний банк України розширив серію пам’ятних монет, присвячених містам та регіонам-героям. Нові випуски увічнюють мужність мешканців Запоріжжя, Харківщини та Херсонщини, які стали символами опору російській агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк України

Нацбанк повідомляє, що кожна монета відображає унікальну ідентичність регіону через поєднання історичних пам’яток та сучасних символів боротьби:

  • «Запоріжжя – форпост України»: Дизайн акцентує увагу на козацькій спадщині Хортиці та ДніпроГЕСі, що стали щитом для півдня країни.
  • «Харківщина – край незламних»: На монеті зображено архітектурні силуети Харкова, які, попри постійні обстріли, залишаються символом міцності Сходу.
  • «Херсонщина – край сонячної свободи»: Монета присвячена звільненому правобережжю та стійкості людей під окупацією. Дизайн містить елементи херсонського кавуна та скіфських курганів.

«На реверсі кожної монети – мапа України. Ціла, нерозривна, єдина. Із чіткими адміністративними межами. На кожній монеті виокремлено один із регіонів, якому вона присвячена, – Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Щоб підкреслити просту й незаперечну істину: кожен із них – невід’ємна частина Української держави», – йдеться в повідомленні Національного банку України. 

Нові пам’ятні монети
Нові пам’ятні монети
фото: НБУ

Монети мають номінал 10 грн, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Також повідомляється, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться протягом 2026–2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

Нагадаємо, з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 грн зразків 2003–2007 років перестануть бути платіжними засобами та будуть вилучені з готівкового обігу. 

Зазначається, що вищевказані банкноти не можна буде використовувати при розрахунках готівкою, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки та фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги і платіжних операцій.

