Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики

Соколовський зазначив, що підвищення прайс-кепів – це антикризовий інструмент, який дозволяє пройти складний період

Перегляд прайс-кепів дозволив швидко наростити імпорт у критичний момент – АСЕУ

Рішення змінити прайс-кепи на ринку «на добу наперед» стало вимушеним, але дало системний ефект для енергосистеми. Про це заявив Владислав Соколовський, голова правління Асоціація сонячної енергетики України.

За його словами, це рішення дозволило енерготрейдерам активніше закуповувати електроенергію в Європі та збільшити імпорт приблизно на 2 ГВт потужності.

«Прайс-кепи це інструмент для виживання», – наголосив Соколовський.

Водночас він підкреслив, що навіть з урахуванням імпорту дефіцит залишається. За його оцінкою, споживання в окремі дні становить близько 16 ГВт, тоді як генерація разом з імпортом – близько 12 ГВт. Тобто ринок отримав додатковий ресурс, але повністю проблему нестачі потужностей це не вирішує.

Соколовський зазначив, що підвищення прайс-кепів – це антикризовий інструмент, який дозволяє пройти складний період. Однак паралельно необхідно відновлювати теплову генерацію, ремонтувати підстанції та лінії електропередач, а також розвивати децентралізовану і розподілену генерацію, щоб зменшити системні ризики в наступні сезони.

Нагадаємо, звіт Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року свідчить, що зміна граничних цін на ринку електроенергії на початку 2026 року допомогла стабілізувати ситуацію в умовах дефіциту потужностей та покращило можливості для імпорту.