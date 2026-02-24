Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики
Соколовський зазначив, що підвищення прайс-кепів – це антикризовий інструмент, який дозволяє пройти складний період
фото: depositphotos.com

Перегляд прайс-кепів дозволив швидко наростити імпорт у критичний момент – АСЕУ

Рішення змінити прайс-кепи на ринку «на добу наперед» стало вимушеним, але дало системний ефект для енергосистеми. Про це заявив Владислав Соколовський, голова правління Асоціація сонячної енергетики України.

За його словами, це рішення дозволило енерготрейдерам активніше закуповувати електроенергію в Європі та збільшити імпорт приблизно на 2 ГВт потужності.

«Прайс-кепи це інструмент для виживання», – наголосив Соколовський.

Водночас він підкреслив, що навіть з урахуванням імпорту дефіцит залишається. За його оцінкою, споживання в окремі дні становить близько 16 ГВт, тоді як генерація разом з імпортом – близько 12 ГВт. Тобто ринок отримав додатковий ресурс, але повністю проблему нестачі потужностей це не вирішує.

Соколовський зазначив, що підвищення прайс-кепів – це антикризовий інструмент, який дозволяє пройти складний період. Однак паралельно необхідно відновлювати теплову генерацію, ремонтувати підстанції та лінії електропередач, а також розвивати децентралізовану і розподілену генерацію, щоб зменшити системні ризики в наступні сезони.

Нагадаємо, звіт Energy Community – Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 року свідчить, що зміна граничних цін на ринку електроенергії на початку 2026 року допомогла стабілізувати ситуацію в умовах дефіциту потужностей та покращило можливості для імпорту.

Читайте також:

Теги: імпорт енергетика тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський і спікер Сейму Польщі обговорили підтримку України
Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі
Вчора, 21:24
У соцмережі Truth Social Трамп розкритикував вердикт суду, назвавши його «антиамериканським»
Трамп заявив, що збільшить глобальний тариф із 10% до 15%
21 лютого, 20:45
Під час розмови сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі
Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН: про що говорили (відео)
19 лютого, 21:09
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
Збільшення імпортного перетину врятувало енергосистему в пікові години – глава Української вітроенергетичної асоціації
13 лютого, 15:15
До зміни прайс-кепів імпортні можливості системно недовикористовувалися, заявив Харченко
Підвищення прайс-кепів зробило імпорт електроенергії доступнішим – експерт
8 лютого, 16:35
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві 2 лютого 2026 року скасовано екстрені відключення світла
2 лютого, 17:10
У межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги – на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів та ін.
Програма «СвітлоДім»: як подати заявку
30 сiчня, 17:03
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
28 сiчня, 21:28
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
Трамп підвищує мита для Південної Кореї до 25%
27 сiчня, 02:59

Економіка

Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики
Підвищення прайс-кепів дало ринку додаткові 2 ГВт імпорту – глава Асоціація сонячної енергетики
«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії
«Метінвест» у 2025 році зберіг стабільні обсяги виробництва попри війну: звіт компанії
Рішення про заборону реекспорту брухту дозволяє зберегти мільярди для бюджету та уникнути репутаційних ризиків – ЗМІ
Рішення про заборону реекспорту брухту дозволяє зберегти мільярди для бюджету та уникнути репутаційних ризиків – ЗМІ
Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев
Україна перебуває на межі фінансової катастрофи – Гетманцев
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
Падіння вантажної бази позбавило «Укрзалізниці» можливості фінансувати пасажирські перевезення – експерт
Падіння вантажної бази позбавило «Укрзалізниці» можливості фінансувати пасажирські перевезення – експерт

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua