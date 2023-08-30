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Пекарі попередили про суттєве зростання цін на хліб

glavcom.ua
Пекарі попередили про суттєве зростання цін на хліб
Вартість хліба зростає не лише через націнку продавців – ціни підвищують і виробники
фото: Ukranews

Експерти розповіли, що впливає на кінцеву вартість хліба і чого очікувати в найближчому майбутньому

Хліб в Україні продовжує дорожчати – лише за серпень багато пекарів підвищили ціни на свою продукцію до 5 грн за буханець. Понад те, хлібзаводи попереджають, що у вересні цінники знову зміняться.

Дані Держстату свідчать, що головний продукт зростав у ціні протягом усього минулого року. Якщо говорити про ціну у липні, то порівняно з червнем вона підвищилася лише на 0,3%, але якщо з аналогічним періодом 2022 року – то на 9,7%. За 7 місяців цього року хліб подорожчав на 15%.

Ситуація різко погіршилася в серпні – багато виробників додали до ціни 10-15%, а деякі – відразу 20%, при цьому подорожчання найсильніше торкнулося крафтової продукції (вартість буханця доходить до 100 грн).

Варто нагадати, що Кабмін встановив цінові обмеження на соціально значущі продукти, до яких відноситься і хліб. Однак це стосується лише одного сорту – пшенично-житнього, і максимальна націнка не може бути вищою за 10%. В результаті рітейлери можуть ставити будь-які розцінки на інші сорти - за словами власників магазинів, ці цифри сягають 50%.

Проте вартість хліба зростає не лише через націнку продавців – ціни підвищують і виробники. Попри велику кількість пшениці у нашій країні, її закупівельна вартість істотно збільшилася. Станом на зараз тонна продукції коштує 190 доларів, хоча ще кілька тижнів тому фермерам пропонували 180 дол.

Ще однією причиною підвищення цін на хліб є подорожчання собівартості та доставки.

Олександр Барсук, голова концерну «Ярослав» розповів: «З 1 липня повернули довоєнні податки на автомобільне паливо, плюс дорожчає нафта, в результаті вартість дизеля вже підскочила на 5-7 гривень і продовжує зростати. Зростають тарифи на електроенергію, а хліб печуть в електропечах. Йде зростання зарплат. Наприклад, водії зараз у дефіциті, і щоби їх утримати, багато компаній змушені підвищувати зарплати».

На додаток до всього на ринку України відчувається гостра нестача якісного борошна, оскільки багато підприємств зіткнулися з кадровим голодом через війну. Хороше зерно в дефіциті, тому що трейдери скуповували його для подальшого експорту, хоча з надходженням зерна нового врожаю ситуація поступово вирівнюється.

Голова Економічного дискусійного клубу Олег Пензін наголосив, що із зерном в Україні проблем не буде, але на кінцеву ціну хліба вплинуть логістика та тарифи на електрику. Через їх подорожчання підвищуватимуться ціни й на хліб – за словами експерта, це значення становитиме 3-5% на місяць.

Нагадаємо, у липні споживча інфляція в Україні склала 11,3%, що на 1,5% нижче за червневий показник і на 4% за травневий. Що, втім, не скасовує зростання цін на всі групи товарів. Зокрема, найбільше подорожчали послуги ресторанів та готелів – на 18,5%.

Теги: продукти ціни зерно хліб підвищення цін

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