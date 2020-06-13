Аліменти на карантині. Скільки сплатили українці



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Протягом весни працівники ДВС стягнули 1,3 млрд грн аліментів

Якщо держслужба не знає, де знаходиться боржник, його оголошують у розшук

З початку 2020 роки українці виплатили понад 2 млрд грн аліментних платежів до органів Державної виконавчої служби (ДВС). З них 1,3 млрд грн за березень-травень. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

«Протягом 2020 року державними виконавцями стягнуто 2,1 млрд грн аліментних платежів, з них 422 млн грн протягом березня, 463,1 млн грн протягом квітня та 447,9 млн грн протягом травня», – повідомили в міністерстві.

Отже, протягом весни працівники ДВС стягнули 1,3 млрд грн аліментів.

Також повідомляється, що за станом на 1 червня 2020 року на виконанні перебуває 507,2 тис. Документів про стягнення аліментів.

Так, кількість документів, за якими загальна сума заборгованості перевищує суму платежів за три місяці, становить 166,1 тисячі, за чотири місяці – 127,8 тисяч, за шість місяців – 86,4, за один рік – 54,2 тисячі.

Якщо відомостей про місце проживання або перебування боржника немає, держвиконавець звертається до суду з стосовно розшуку боржника.

«Станом на 1 червня 2020 на розшуку знаходиться майже 17 тис. боржників», – зазначили у відомстві.

На початку 2018 року набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Саме цей документ передбачав для боржників (при наявності боргу більш, ніж за 6 місяців) цілий ряд обмежень: заборона на виїзд за кордон, на використання зброї, заборона на полювання і водіння авто, а також призначення двох місяців соцробіт.

Нагадаємо, в Україні збільшився розмір аліментів.

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