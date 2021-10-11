Під крилом МВС України запрацював Офіс із захисту бізнесу

Глава МВС визначив як пріоритет захист бізнесу від неринкових методів конкуренції і можливих зловживань з боку силовиків

Новий орган сприятиме створенню сприятливіших умов для вливання іноземних інвестицій в Україну, переконує МВС

При Міністерстві внутрішніх справ з'явився Офіс із захисту бізнесу. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, міністр визначив як пріоритет захист бізнесу від неринкових методів конкуренції і можливих зловживань з боку представників правоохоронних органів.

Єнін додав, що новий орган сприятиме створенню більш сприятливих умов для вливання іноземних інвестицій в Україну.

«Саме тому йдеться перш за все про певну неформальну робочу групу, діяльність якої міністр доручив саме мені. Ми визначили контактну особу в керівництві Національної поліції, ми ведемо діалог як з бізнес-асоціаціями, так і з Офісом європейського бізнес-омбудсмена. І ми досить оптимістичні», – заявив Єнін.

За його словами, це перш за все майданчик для діалогу. Міністр внутрішніх справ, додав Єнін, чітко позначив пріоритети для захисту бізнесу.

«Про що, наприклад, ідеться? Дуже часто ми стикаємося з базовими порушеннями прав людини в рамках кримінального провадження. Дуже часто ми, наприклад, бачимо, що населення мало довіряє тому поліцейському, з яким стикається. Саме тому ми впроваджуємо нові елементи», – додав він.

До слова, Рада відтермінувала до липня подання відомостей про бенефіціарів.

Отже, термін подачі відомостей про структуру власності та кінцевих бенефіціарів відтермінували на додаткові дев’ять місяців. Раніше вони повинні були це зробити до 11 жовтня.