Підготовка до зими: Скільки газу Україна уже закачала у сховища

У цьому році Україні доведеться імпортувати додаткові 3-4 млрд кубометрів газу

Наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в українській історії

Наразі в підземних сховищах вже закачано 11 млрд кубів газу, до зими ці обсяги мають сягнути 19 млрд кубів. Про це розповів генеральний директор «Оператора ГТС» Сергій Макогон під час брифінгу.

Гендиректор «Оператора ГТС» наголосив, що наступний опалювальний сезон буде найскладнішим в українській історії, і Кабмін ретельно займається питання підготовки до нього. Макогон наголосив, якщо не буде пошкоджень інфраструктури, 19 млрд кубометрів газу в підземних сховищах дасть Україні можливість без проблем пройти зиму – такого обсягу вистачить для населення, теплових станцій, і для опалення.

Посадовець пояснив, що Україні потрібно імпортувати додаткові обсяги газу, адже власний видобуток недостатній, щоб покрити всі потреби.

«До війни ми споживали 30 млрд кубометрів на рік. Видобували самостійно 20 млрд. Зараз зменшилося споживання. Очікуємо, що буде на рівні 21-22 млрд, видобуток теж трохи зменшився. Додаткові 3-4 млрд кубометрів нам потрібно імпортувати», – пояснив Макогон.

Торік Україна створила гарантовані потужності з імпорту газу з Угорщини та Польщі і майже вдвічі збільшила обсяги імпорту газу зі Словаччини. Наразі імпортується до 54 млн кубометрів газу на добу з різних напрямків.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

Як раніше повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.



