Коли Україна припинить транзит російського газу: відповідь голови енергокомітету Ради

Україна хоче співпрацювати з Європою цивілізовано і прогнозовано

Рішення про обмеження або зупинку транзиту російського газу до країн ЄС Україна буде розглядати лише спільного з Європейським Союзом. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час брифінгу.

«Якщо європейські країни відмовляться від російського газу, ми одразу зупинимо його транзит. Якщо Європа вирішить, що зараз цього зробити не можна, то транзит територією України буде продовжуватись. Транзит російського газу до Європи в тому числі є питанням європейських країн, а з ними ми хочемо співпрацювати цивілізовано і прогнозовано», – сказав Герус.

Голова комітету також повідомив, що Україна очікує від Європи рішення щодо обмеження закупівлі і використання російського газу.

Загалом через Україну Росія має постачати до Європи 40 млрд кубометрів газу, однак обсяги транзиту російського газу за останні 2 роки скоротилися в 4 рази.

У червні 2020 року транзит складав в середньому 156,7 млн кубометрів на добу, у 2021 - 124,2 млн кубометрів, а у 2022 - лише 41,6 млн кубометрів.

Європейські дипломати вважають, що метою скорочення постачання Росією газу є політичний шантаж Європи.

Оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявив про спроби Росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС. Росія продовжує вдаватися до газового шантажу.

Раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

За даними ЗМІ, скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

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