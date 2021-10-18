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    Соратник Зеленського зробив важливу заяву про ймовірний локдаун

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    В Україні будуть &laquo;червоні зони&raquo;, причому в них буде дозволено працювати тим підприємствам, працівники яких вакциновані - Соратник Зеленського зробив важливу заяву про ймовірний локдаун
    В Україні будуть «червоні зони», причому в них буде дозволено працювати тим підприємствам, працівники яких вакциновані
    фото з відкритих джерел

    Гетманцев: «Будуть лише «червоні зони». Вакцинуйтеся та працюйте»

    Незважаючи на стрімкі темпи поширення коронавірусу, загального локдауну в країні не буде. Наразі уряд обговорює ймовірну допомогу бізнесу під час дії «червоних зон». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Ми ж розуміємо, загального локдауну не буде. Будуть «червоні зони», причому в них буде дозволено працювати тим підприємствам, працівники яких вакциновані, про це вже оголосив уряд. Вакцинуйтеся та працюйте – жодних питань немає. Чи буде допомога бізнесу – ми зараз це обговорюємо. Можливо, так. Чи буде вона такою ж масштабною, як раніше, – також обговорюємо. Подивимося на те, наскільки глибокими будуть обмеження», – уточнив Гетманцев.

    Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що наприкінці жовтня в Україні зросте кількість нових випадків Covid-19, проте з середини листопада ситуація піде на спад.

    З 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

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    Теги: бізнес уряд Данило Гетманцев коронавірус
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    Соратник Зеленського зробив важливу заяву про ймовірний локдаун