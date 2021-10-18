Соратник Зеленського зробив важливу заяву про ймовірний локдаун

В Україні будуть «червоні зони», причому в них буде дозволено працювати тим підприємствам, працівники яких вакциновані

Гетманцев: «Будуть лише «червоні зони». Вакцинуйтеся та працюйте»

Незважаючи на стрімкі темпи поширення коронавірусу, загального локдауну в країні не буде. Наразі уряд обговорює ймовірну допомогу бізнесу під час дії «червоних зон». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми ж розуміємо, загального локдауну не буде. Будуть «червоні зони», причому в них буде дозволено працювати тим підприємствам, працівники яких вакциновані, про це вже оголосив уряд. Вакцинуйтеся та працюйте – жодних питань немає. Чи буде допомога бізнесу – ми зараз це обговорюємо. Можливо, так. Чи буде вона такою ж масштабною, як раніше, – також обговорюємо. Подивимося на те, наскільки глибокими будуть обмеження», – уточнив Гетманцев.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін заявив, що наприкінці жовтня в Україні зросте кількість нових випадків Covid-19, проте з середини листопада ситуація піде на спад.

З 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.