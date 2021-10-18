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    Старт опалювального сезону. Соратник Зеленського оцінив ймовірність катастрофи

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    Голова комітету поспішив завірити, що уряд контролює ситуацію на ринку газу - Старт опалювального сезону. Соратник Зеленського оцінив ймовірність катастрофи
    Голова комітету поспішив завірити, що уряд контролює ситуацію на ринку газу
    фото 1.zt.ua

    Гетманцев: «Запасів більше, ніж на той самий період у 2019 році», – запевняє Гетманцев

    Жодної загрози зриву опалювального сезону в Україні немає, адже Міненерго запасло газу більше, ніж у 2019 році. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Міненерго вважає, що газу вистачає. Запасів більше, ніж на той самий період у 2019 році. На закупівлю додаткового обсягу гроші також є, питання – яка ціна буде на ринках, бо весь світ опинився в безпрецедентній ситуації з цінами на газ. Наше завдання – купити його дешевше, ніж пропонується зараз на ринках. І це буде зроблено, тобто жодної катастрофи з опалювальним сезоном немає», – сказав Гетманцев.

    Голова комітету поспішив завірити, що якби не «хотілося опозиції», уряд контролює ситуацію на ринку газу.

    «Що стосується побутових споживачів, то для них встановлена фіксована ціна, це стосується і бюджетних установ. Для місцевих органів самоврядування передбачено субвенції до кінця року, а з наступного року ми передбачимо додаткові 4% ПДФО на місцях плюс до цього залишимо на місцях частину паливного акцизу, якими можна буде підтримати комунальних виробників тепла. Є програма уряду, щоб упорядкувати рахунки в енергетичній сфері, зняти арешти з рахунків теплокоммуненерго коротше, це досить масштабні та комплексні дії. Жодної катастрофи, як того хотілося б опозиції, не буде!», – завірив він.

    Дорікнув Гетманцев і мерам міст, які оголосили про надзвичайну ситуацію через брак газу та неготовність до зими: «Я вважаю: якщо у мера є проблеми (Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами, – ред.), він звертається до уряду і цю проблему вирішує з урядом. А якщо він проблему вирішує з «фейсбуком», то і результат буде відповідний. Ми повністю готові до опалювального сезону. Якщо у певних органів місцевого самоврядування не вистачає ресурсу, уряд має програму, яка їх підтримає. Кожен божий рік одне й те саме: ще коли не було $1000 за кубометр газу та все одно лякали катастрофою, дефолтом, відключеннями. Але у нашого уряду завжди є рішення, які нівелюють всі ризики».

    До слова, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.

    Також 18 жовтня мер Івано-Франківська терміново звернувся до Зеленського: ситуація з газом катастрофічна.

    Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

    Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022. Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

    Читайте також інтерв'ю: Данило Гетманцев: Використання офшорів формально відповідає закону. До президента нема жодних питань

    Теги: газ тарифи Нафтогаз України Міненерго місцева влада опалювальний сезон Меморандум самоврядування Юрій Вітренко Данило Гетманцев
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    Старт опалювального сезону. Соратник Зеленського оцінив ймовірність катастрофи