Старт опалювального сезону. Соратник Зеленського оцінив ймовірність катастрофи

Гетманцев: «Запасів більше, ніж на той самий період у 2019 році», – запевняє Гетманцев

Жодної загрози зриву опалювального сезону в Україні немає, адже Міненерго запасло газу більше, ніж у 2019 році. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Міненерго вважає, що газу вистачає. Запасів більше, ніж на той самий період у 2019 році. На закупівлю додаткового обсягу гроші також є, питання – яка ціна буде на ринках, бо весь світ опинився в безпрецедентній ситуації з цінами на газ. Наше завдання – купити його дешевше, ніж пропонується зараз на ринках. І це буде зроблено, тобто жодної катастрофи з опалювальним сезоном немає», – сказав Гетманцев.

Голова комітету поспішив завірити, що якби не «хотілося опозиції», уряд контролює ситуацію на ринку газу.

«Що стосується побутових споживачів, то для них встановлена фіксована ціна, це стосується і бюджетних установ. Для місцевих органів самоврядування передбачено субвенції до кінця року, а з наступного року ми передбачимо додаткові 4% ПДФО на місцях плюс до цього залишимо на місцях частину паливного акцизу, якими можна буде підтримати комунальних виробників тепла. Є програма уряду, щоб упорядкувати рахунки в енергетичній сфері, зняти арешти з рахунків теплокоммуненерго коротше, це досить масштабні та комплексні дії. Жодної катастрофи, як того хотілося б опозиції, не буде!», – завірив він.

Дорікнув Гетманцев і мерам міст, які оголосили про надзвичайну ситуацію через брак газу та неготовність до зими: «Я вважаю: якщо у мера є проблеми (Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами, – ред.), він звертається до уряду і цю проблему вирішує з урядом. А якщо він проблему вирішує з «фейсбуком», то і результат буде відповідний. Ми повністю готові до опалювального сезону. Якщо у певних органів місцевого самоврядування не вистачає ресурсу, уряд має програму, яка їх підтримає. Кожен божий рік одне й те саме: ще коли не було $1000 за кубометр газу та все одно лякали катастрофою, дефолтом, відключеннями. Але у нашого уряду завжди є рішення, які нівелюють всі ризики».

До слова, голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко розповів, які категорії споживачів можуть розраховувати на гарантований газовий ресурс від компанії.

Також 18 жовтня мер Івано-Франківська терміново звернувся до Зеленського: ситуація з газом катастрофічна.

Зазначимо, що наразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022. Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.