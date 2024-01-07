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В Україні здорожчають овочі та фрукти: як зміняться ціни

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні здорожчають овочі та фрукти: як зміняться ціни
Ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року
фото з відкритих джерел

Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше

В Україні вже в січні можуть змінитися ціни на основні овочі та фрукти. Прогнозується незначне здорожчання цього місяця. Про це повідомила Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку наукового центру «Інститут аграрної економіки» в коментарі «24 каналу».

Вартість овочів може змінитися таким чином:

  • капуста білокачанна – до 15 грн/кг (+6%);
  • буряк – до 15,50 грн (+4%);
  • морква – до 15 грн (+6%);
  • картопля – до 22,50 грн (+1,5%).

Ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції – до 18 грн/кг (+8%).

Ціни на фрукти

  • ціни на яблука можуть зрости до 19 грн за кілограм (+9%);
  • на виноград – до 205 грн за кіло (+3%);
  • на апельсини очікуються до 80 гривень за кілограм;
  • на лимони – до 72 гривень;
  • на банани – до 62 гривень;
  • мандарини – до 65 гривень.

Раніше в Міністерстві економіки повідомили, що ціни в Україні 2024 року зростатимуть дещо швидше, ніж це було 2023 року. Водночас інфляція в країні залишиться на низькому рівні, попри воєнні ризики.

Нагадаємо, в Україні суттєво зросли ціни на картоплю. Так, на початку 2024 року виробники продають її на 11% дорожче, ніж наприкінці 2023 року – по 15-20 грн/кг. 

Теги: інфляція овочі фрукти

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