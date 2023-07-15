Підвищення тарифів на комуналку: уряд зробив заяву

Команульні послуги поки що дорожчати не будуть

У місцевих бюджетах достатньо коштів, аби підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі не планується підвищення комунальних тарифів. Про це він сказав під час засідання уряду 14 липня.

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Зокрема, прем’єр повідомив, що за перше півріччя 2023 року загальна сума субвенцій регіонам склала 92 млрд грн. Одночасно з цим спостерігається суттєвий приріст у доходах місцевих бюджетів. За I півріччя 2023 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 218 млрд грн. Це на 42,5 млрд грн більше, ніж минулого року.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ склали вже 170 млрд грн. Шмигаль підкреслив, що коштів на місцях достатньо, зокрема для того, аби підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи.

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Прем’єр також повідомив, що доходи до різних фондів держбюджету за перше півріччя склали 1,302 трлн грн, тоді як видатки склали 1,784 трлн грн.

«На другому місці – соціальні програми підтримки людей. За шість місяців цього року з держбюджету на соцвиплати спрямовано 231 млрд грн. З цих коштів 136 млрд грн направили на пенсії та підтримку Пенсійного Фонду. Було виплачено 23,1 млрд грн субсидій. Як ми й обіцяли, виконуємо всі свої соціальні зобов’язання», – підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, 29 червня Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ «Укрзалізниця». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення було ухвалено без консультацій з урядом і є неприйнятним.

На підвищення тарифів відреагував і президент Володимир Зеленський. Він назвав підвищення тарифів «ганебним».

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Після цього НКРЕКП скасувала підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні з 1 липня.