Зеленський затвердив перейменування двох бригад Нацгвардії



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Президент України Володимир Зеленський затвердив перейменування четвертої бригади оперативного призначення і 23 окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії

Обидва укази підписані Президентом 21 серпня 2020 року і набирають чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський затвердив перейменування четвертої бригади оперативного призначення і 23 окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії. Про це йдеться в указах №336/2020 та №337/2020, опублікованих на сайті Офісу президента.

Так, указом №336/2020 було прийнято рішення присвоєння імені Героя України сержанта Сергія Михальчука четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України.

«Ураховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання покладених завдань особовим складом четвертої бригади оперативного призначення Національної гвардії України, постановляю: присвоїти ім’я Героя України сержанта Сергія Михальчука четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України та надалі іменувати її – Четверта бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України», – йдеться у тексті указу.

Наступним указом – №337/2020 Президент розпорядився присвоїти почесне найменування 23 окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України.

«Ураховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу 23 окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України, постановляю: присвоїти 23 окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України почесне найменування «Хортиця» та надалі іменувати її – 23 окрема бригада охорони громадського порядку «Хортиця» Національної гвардії України», – йдеться у тексті указу.

Зазначається, що обидва укази підписані Президентом 21 серпня 2020 року і набирають чинності з дня його опублікування.