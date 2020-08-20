Підвищення «мінімалки» коштуватиме держбюджету чотири мільярди гривень



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Експерти нагадують, що збільшення планових надходжень та видатків на зарплати очікується попри те, що держбюджетза січень-липень 2020 року недоотримав 30,4 млрд грн

Майже половина з чотирьох мільярдів піде на фінансування зарплат в освіті, ще третина - в охороні здоров’я - аналітики

Підвищення мінімальної зарплати та посадового окладу працівників бюджетної сфери коштуватиме бюджету чотири мільярди гривень. Про це повідомляють аналітики Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

Зазначається, що майже половина з чотирьох мільярдів піде на фінансування зарплат в освіті, ще третина - в охороні здоров’я - це - ті сектори, де працює найбільше бюджетників.

«Частину видатків планують профінансувати за рахунок коштів, зекономлених на обслуговуванні держборгу (через курсові коливання потреби на обслуговування зменшились на 3,46 млрд грн.). Ще частина видатків (0,54 млрд грн) – «чисте» збільшення видатків бюджету, які Мінфін пропонує фінансувати за рахунок збільшення надходжень від ПДФО (на 0,46 млрд грн) та від ПДВ (на 0,08 млрд грн)», - наголошують у Київській школі економіки.

Експерти нагадують, що збільшення планових надходжень та видатків на зарплати очікується попри те, що, згідно з даними Держказначейства, за січень-липень 2020 року доходи державного бюджету є на 30,4 млрд грн менше, ніж планувалося. Тобто бюджету не вистачає цієї суми, аби профінансувати вже ті видатки, які закладені у поточний бюджет.

Наразі мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 грн.

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Згодом у Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».