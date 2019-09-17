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    Економіка та фінанси

    «Північний потік-2» готовий на 81% - «Газпром»

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    Будівництва газопроводу&nbsp;&laquo;Північний потік-2&raquo; - «Північний потік-2» готовий на 81% - «Газпром»
    Будівництва газопроводу «Північний потік-2»

    До нинішнього часу по дну Балтійського моря укладено 1989 км газопроводу

    Під час будівництва газопроводу «Північний потік-2» по дну Балтійського моря укладено 1 989 км труб, будівництво завершено на 81%.

    Про це повідомляє російський «Газпром» у вівторок, 17 вересня.

    «Триває будівництво газопроводу «Північний потік-2». До нинішнього часу по дну Балтійського моря укладено 1989 км газопроводу - близько 81% від його загальної протяжності», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що 26 серпня повідомлялося про готовність «Північного потоку-2» на 75%. Таким чином, за три тижні проект виконаний на 5%.

    Проєкт «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

    За планом газопровід хочуть запустити наприкінці 2019 року.

    Як повідомлялося, вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

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