Стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році

До бюджету Києва протягом 2021 року сплачено майже 40 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів

Надходження до бюджетів усіх рівнів перевищено на 13% порівняно з 2020 роком

У 2021 році до бюджетів усіх рівнів від платників Києва надійшло 135,785 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Відповідний показник 2020 року перевищено на 13% або на 15,876 млрд грн. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Києві.

96,469 млрд грн становлять надходження до державного бюджету за 2021 рік. У порівнянні з 2020 роком додатково надійшло – 7,873 млрд грн, тобто надходження зросли на 9%.

Збільшення надходжень до державного бюджету у 2021 році порівняно з надходженнями 2020 року відбулося за такими основними податками:

податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) – 47,338 млрд грн, що більше на 11% або на 4,75 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб – 30,863 млрд грн, що більше на 26% або на 6,33 млрд грн;

військовий збір – 5,095 млрд грн, що більше на 22% або на 911 млн грн;

акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 128 млн грн, що більше у два рази або на 65 млн грн.

До бюджету Києва протягом 2021 року платники податків сплатили 39,316 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

У порівнянні з 2020 роком надходження зросли на 26% або на 8 млрд грн.

Основні податки, які наповнювали місцевий бюджету у 2021 році:

податок на доходи фізичних осіб – 20,358 млрд грн, що більше на 27% або на 4,294 млрд грн, ніж за 2020 рік;

єдиний податок – 9,824 млрд грн, що більше на 29% або на 2,198 млрд грн відповідно;

земельний податок та орендна плата – 4,439 млрд грн, що більше на 19% або на 706 млн грн., ніж за 2020 рік;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1,774 млрд грн, що більше на 43% або на 536 млн грн у порівнянні з 2020 роком;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 901 млн грн, що більше у 1,9 раза або на 431 млн грн, ніж за 2020 рік.

Протягом 2021 року надійшло 57,267 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 21% або на 10 млрд грн більше, ніж за 2020 рік.

8,843 млрд грн податку на додану вартість відшкодовано платникам податків – юридичним особам, які перебувають на обліку у столичному податковому управлінні.

У 2021 році до столичних центрів обслуговування платників зафіксовано майже 530 тис. звернень щодо отримання адміністративних послуг.

Загальна кількість платників податків, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДПС у Києві становить 679,473 тис. (станом на 01 січня 2022 року). Реєстр налічує 412,839 тис. юридичних осіб та 266,634 тис. – фізичні особи. У 2021 році спостерігається позитивна динаміка росту кількості суб’єктів господарювання, у порівнянні з 2020 роком загальна кількість платників податків збільшилася на 34,602 тис. платників податків.

Читайте також: