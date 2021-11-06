Українці задекларували 150 млн грн у межах податкової амністії

З 1 вересня до бюджету від добровільного одноразового декларування надійшло 6,9 млн грн

За два місяці від запуску податкової амністії українці задекларували вже 150 млн грн, з яких бюджет отримав майже 7 млн грн. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

З 1 вересня до бюджету від добровільного одноразового декларування надійшло 6,9 млн грн.

«З кожним днем динаміка покращується, громадяни подають все більше декларацій, проблем ані з відкриттям рахунків в банках ані з поданням декларацій немає», – зазначив Гетманцев.

На кінець жовтня українці задекларували 111 млн грн у межах податкової амністії, бюджет отримав 6 млн грн від цієї суми.

Раніше Гетманцев назвав три основні цілі податкової амністії.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Опозиційні парламентські сили піддали закон критиці та вимагали від Зеленського ветувати його, вказуючи на те, що він створить для громадян суттєві додаткові труднощі. Тим не менше, закон був підписаний головою держави.

Детальніше про те, що собою являє податкова амністія по-українськи, і яке відношення ця акція має до більшості українців читайте у матеріалі «Податкова амністія з 1 вересня: скільки і кому доведеться платити».

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