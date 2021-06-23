Пенсіонерів змусять платити додаткові податки: хто в цьому винен

Для того щоб платити державі менший податок, можна вдатися до цілком законних «хитрощів»

Переписувати житлові площі на літніх родичів більше не вигідно

Державна податкова служба почала повідомляти громадянам про необхідність сплатити податок на житло. «Листи щастя» отримують особи, які є власниками квартир понад 60 кв. метрів житлової площі. Але виявилося, що адресатами таких листів все частіше стають люди похилого віку. Невже пенсіонери в Україні такі багаті?

За словами адвокатів, зазвичай винуватцями такої ситуації стають родичі людей похилого віку. Діти і внуки часто переписують на пенсіонерів своє майно, щоб не платити нечувані суми податків. Але переоформлюючи житлові площі на літніх людей, їх родичі не беруть до уваги, що дана категорія населення не звільняється в нашій країні від сплати податку.

Траплялося, що на літніх людей оформляли цілі будинки. А потім члени сім'ї такого «потерпілого» скаржилися в податкову за вимагання коштів з заслуженого пенсіонера.

Якщо ж громадянину прийшла квитанція з сумою, яка викликає питання, потрібно звернутися до податкової протягом 60 діб. Тоді державна служба проведе звірку і уточнить дані про житлову площу, якою володіє людина.

Для того щоб платити державі менший податок, можна вдатися до цілком законних «хитрощів». Йдеться про оформлення документів на часткову власність, або дарчу на іншого члена сім'ї. В такому випадку сума податку може істотно зменшитися. А можливо і зовсім не буде необхідності його платити.

Зараз «зайві» квадрати житла для українців стоять по 1,5% від ставки мінімального доходу – 70,8 грн в рік за 1 метр. Регіональні та місцеві влади мають повноваження для того, щоб зменшувати цю ставку, або робити поблажки для деяких пільгових верств населення.

Виходить що за квартиру з площею 85 кв. м потрібно буде заплатити податок 1770 грн, в розрахунку на 25 «зайвих» метрів. А ось за просторий будинок на 300 кв. м – держава зажадає доплату в розмірі ще 25 тис. гривень.

Джерело: gsminfo.com.ua