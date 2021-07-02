«Політикани роздули ціну». У Міноборони назвали вартість туфель на підборах

Міністерство оборони обурюється, що у мережі «роздули» ціну жіночого взуття у 10 разів

У Міноборони заявили, що туфлі на підборах як елемент одягу для жінок-військових передбачені парадною формою. Їхня вартість становить близько 650 грн.

«Політикани «роздули» ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 грн з ПДВ за 1 пару до 6500 грн вигаданих. На хвилі громадського обурення «підлити масла в вогонь» корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів», – йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві переконують, що закупили у «Домі взуття «Б. Ніколас» п’ять тисяч пар туфель із підборами у 2020 році на аукціоні. Одна пара обійшлася у 649,80 грн з ПДВ.

Зазначимо, Міноборони не збирається прибирати туфлі з парадної форми.

Як відомо, Міноборони потрапило в скандал через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

24 серпня на Хрещатику відбудеться військовий парад, присвячений 30-річчю Незалежності України. Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

«На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті», – розповів майор Євген Балабушка.

Депутатки парламенту сьогодні на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах.

«Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.