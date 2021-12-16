Політолог: «Велика приватизація» перебуває під загрозою зриву

До бюджету на 2021 рік було закладено 12 млрд грн надходжень від приватизації

Кейсом невдалої приватизації назвав політолог Кулик ситуацію щодо Об’єднаної гірничо-хімічної компанії

Конкурс з продажу заводу «Електронмаш» може бути скасований через непідписання переможцем договору купівлі-продажу, що ставить під загрозу процес «Великої приватизації».

Про це у своєму блозі на Цензор.нет написав політолог Віталій Кулик.

За його словами, ціна, за яку придбали «Електронмаш», була підозріло високою – 970 млн грн. Дивним експерт назвав і той факт, що ціна, яку дали переможець та друга компанія, була майже вдвічі вищою, ніж запропонована третьою компанією, а різниця між компанією-переможцем і «срібним» призером складала 1 копійку.

«Все це прямо вказувало на змову. Незрозумілою була лише мета змови – купівля чи зрив конкурсу. І ось зараз все стало на місця», – вважає Кулик.

Ще один кейс невдалої приватизації, який назвав політолог – Об’єднана гірничо-хімічна компанія, аукціон з продажу якої призначено на 20 грудня.

«До аукціону лишилося кілька днів, однак гарантії захисту інвестицій Кабміном досі не надані. Хоча радник з приватизації ОГХК BDO Corporate Finance звертався до уряду з цього питання ще в жовтні. І конкурс на межі чергового зриву», – вважає політолог.

Він зазначив, що ОГХК є надпривабливим активом, адже це найбільша у Європі компанія в Європі з видобутку ільменіту, рутилу та циркону. За 2020 р. чиста виручка склала $116 млн, EBITDA $35 млн (маржа 30%), чистий прибуток $23 млн (маржа 20%). Запаси титану в Україні оцінюють у 184 млн тон, що у вартості кінцевої продукції складає понад $300 млрд.

«І стартова ціна ОГХК ну дуже приваблива – 3,7 млрд грн. Нас так довго запевняли, що «Більшовик» продали задешево, але ціна ОГКХ більше лише у 2,6 рази. Хоча активи і порівнювати годі. Титановий гігант і збитковий завод під забудову. Кажуть, що якщо б не українські реалії ціна ОГКХ могла б доходити до 300 млрд грн. Але ж не можуть знайти «репутаційних інвесторів» навіть» на 3,7 млрд грн. Це сором і ганьба», – заявив Кулик.

На його думку, на тлі невдалих приватизаційних прикладів дивною виглядає ситуація із продажем заводу «Більшовик», який відбувся 27 жовтня.

«Можна сперечатися, чи можна було б його продати дорожче, але ж ми побачили реальний конкурс без анонімних товок, як у випадку «Електронмашу». Переможець сплатив гроші до бюджету у розмірі 1,43 млрд і декларує готовність сплатити ще близько 800 млн грн боргів по зарплатні колективу заводу і за перенесення виробництва. Але ж тут на сцену виходить АМКУ із театральною реплікою «а я ще нічого не вирішив». І товсто натякає, що може зірвати угоду шляхом «розслідування». Те, що відбувається із приватизацією сьогодні, свідчить про одне: програма «Велика приватизація» під загрозою», – резюмував Віталій Кулик.

Нагадаємо, завод «Електронмаш» було продано 12 листопада маловідомій компанії Лортен груп за 970 млн грн – у 14 разів дорожче за стартову ціну у 66,7 млн грн. Перший Київський машинобудівний завод за 1,4 млрд грн придбав консорціум інвесторів (компанії А Девелопмент та UDP).

Попри відсутність підтвердження права власності з боку Антимонопольного комітету, інвестор вніс необхідну суму у зазначені законом терміни. Раніше повідомлялося, що до бюджету на 2021 рік було закладено 12 млрд грн надходжень від приватизації.

Проте, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, цей план виконати не вдасться, адже станом на кінець листопада до державного кошторису надійшло лише 3 млрд грн.