Головна Світ Політика
search button user button menu button

Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана
Сікорський (ліворуч) публічно розкритикував Сійярто та Орбана
фото: Петер Сійярто

Польський міністр, коментуючи нові проросійські висловлювання Орбана, заявив, що той «заслужив свій орден Леніна»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та очільник угорського МЗС Петер Сійярто посперечалися через висловлювання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо рішення про безстрокове замороження активів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментарі Сікорського та Сійярто під дописом Орбана.

Сікорський поширив допис Орбана, де той скаржиться, що Європейська комісія нібито «оминула Угорщину» та «порушує європейське законодавство серед білого дня». Польський міністр дуже влучно висміяв істерику Орбана, пославшись на проросійські симпатії угорського прем'єра. «Віктор заслужив свій орден Леніна», – пожартував голова польського МЗС.

Після цього у коментарях з'явився угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто. Угорський голова МЗС відразу кинувся на захист свого патрона, виголосивши традиційні для нього пропагандистські меседжі. «Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!» – заявив він.

У відповідь Сійярто Сікорський написав, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд. «Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці», – зазначив він, натякаючи, що Будапешт миттєво зрадить Євросоюз, якщо Росія нападе на західні країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував план Євросоюзу арештувати заморожені російські активи, прирівнявши цей крок до оголошення війни.

Орбан піддав жорсткій критиці європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Прем’єр звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу фінансуванню через позики на міжнародних ринках, замість належної оцінки спроможності держав фінансово підтримувати Україну.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Польща Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина посилить східний кордон Польщі з Білоруссю та Росією
Німеччина відправить війська до кордону з РФ і Білоруссю
Вчора, 08:57
За останні роки в Польщі в межах декомунізації прибрали понад 40 радянських об’єктів
Польща демонтувала пам'ятник радянській армії (фото)
10 грудня, 16:48
Тимчасовий дозвіл діє протягом трьох років та не передбачає постійне проживання
У Польщі змінено правила подання заяв на тимчасове проживання – деталі
3 грудня, 10:58
Російські винищувачі МіГ-31 можуть дістатися польськог оповітряного простору за 15 хвилин
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
30 листопада, 16:58
Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана
Кремль підтвердив зустріч Путіна та Орбана
28 листопада, 09:46
Кароль Навроцький заявив, що чекає на українського лідера у Варшаві
Президент Польщі прокоментував можливий візит до України
24 листопада, 21:50
Орбан прогнозує розвиток подій після 28-пунктового плану США
Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт
21 листопада, 17:46
Спецпідрозділи та поліція проводять розслідування на місці руйнування ділянки залізничної колії на маршруті Деблін-Варшава поблизу залізничної станції Міка
Диверсія на польській залізниці: до саботажу причетні двоє українців
18 листопада, 16:56
Пункт пропуску в Кузниці прийматиме легкові автомобілі, а в Бобровниках – легковий транспорт, автобуси та вантажівки
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
17 листопада, 10:04

Політика

Новим президентом Чилі став прихильник Піночета
Новим президентом Чилі став прихильник Піночета
Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
Теракт у Сіднеї. Нетаньягу звинуватив Австралію в ігноруванні антисемітизму
Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана
Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана
Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру
Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози
Командувач Збройних сил Британії закликає країну активізуватися для стримування російської загрози

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua