Очільники угорського та польського МЗС посперечалися через допис Орбана

Польський міністр, коментуючи нові проросійські висловлювання Орбана, заявив, що той «заслужив свій орден Леніна»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та очільник угорського МЗС Петер Сійярто посперечалися через висловлювання угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо рішення про безстрокове замороження активів Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментарі Сікорського та Сійярто під дописом Орбана.

Сікорський поширив допис Орбана, де той скаржиться, що Європейська комісія нібито «оминула Угорщину» та «порушує європейське законодавство серед білого дня». Польський міністр дуже влучно висміяв істерику Орбана, пославшись на проросійські симпатії угорського прем'єра. «Віктор заслужив свій орден Леніна», – пожартував голова польського МЗС.

Після цього у коментарях з'явився угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто. Угорський голова МЗС відразу кинувся на захист свого патрона, виголосивши традиційні для нього пропагандистські меседжі. «Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!» – заявив він.

У відповідь Сійярто Сікорський написав, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд. «Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці», – зазначив він, натякаючи, що Будапешт миттєво зрадить Євросоюз, якщо Росія нападе на західні країни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував план Євросоюзу арештувати заморожені російські активи, прирівнявши цей крок до оголошення війни.

Орбан піддав жорсткій критиці європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Прем’єр звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу фінансуванню через позики на міжнародних ринках, замість належної оцінки спроможності держав фінансово підтримувати Україну.