Польща відновила транзит українського зерна.

21 квітня перші п'ять вантажівок з українськими товарами перетнули пункт пропуску «Дорогуськ»

У п'ятницю, 21 квітня, Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам.

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Віднині запрацювали нові правила, які дозволяють Україні вивозити продовольство через Польщу до третіх країн. Головна умова - продукти не продаватимуться на польському ринку.

Як повідомляє «5 канал», перші п'ять вантажівок з українськими товарами уже перетнули пункт пропуску «Дорогуськ» у Люблінському воєводстві. Вони везуть крупи, кукурудзу і яйця до Німеччини та Нідерландів. За колоною ведуть електронне спостереження. Вантажівки опломбовані, щоб їх не розвантажили на території Польщі.

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Нагадаємо, раніше Варшава заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, бо через надлишок українських товарів страждає внутрішній агросектор. До такого кроку вдалися також Словаччина, Угорщина та Болгарія.

Найближчими днями Євросоюз планує ухвалити рішення, яке б допомогло європейським фермерам, але водночас зберегло торгівлю з Україною.