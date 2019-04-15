Порошенко підписав закон про банкрутство



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Порошенко більше чотирьох місяців роздумував над тим, чи підписувати Кодекс про банкрутство

Президент Петро Порошенко підписав Кодекс з процедур банкрутства. Про це він повідомив під час зустрічі «Діалог влади та бізнесу».

"Я сьогодні підписав закон про банкрутство", - сказав він.

Цей закон було прийнято Верховною Радою 18 жовтня 2018 року.

Положення кодексу викладено у двох книгах: "Корпоративне банкрутство" і "Відновлення платоспроможності фізичної особи".

Згідно з пояснювальною запискою, кодексом пропонується ліквідувати зайві бар'єри і спростити доступ до процедур, зокрема самого боржника, збільшити можливості для санації та створити ефективні механізми позасудового врегулювання, виключити всі положення, які можуть розглядатися як підстава для звільнення від боргів, крім випадків, коли кредитори погоджуються на це, об'єднати мирову угоду і санацію в єдину процедуру.

Також кодекс пропонує надати забезпеченим кредиторам право ініціювати справу про банкрутство, передбачити можливість участі забезпечених кредиторів у голосуванні при прийнятті рішень, встановити, що під час процедури санації боржника за клопотанням забезпеченого кредитора суд може прийняти рішення про припинення дії мораторію на його вимоги, якщо предмет забезпечення не використовуватиметься для процедури санації боржника.

В частині запровадження механізмів відновлення платоспроможності фізичних осіб пропонується створити окрему систему регулювання специфічних правовідносин, пов'язаних із необхідністю вирішити проблему надмірної заборгованості фізичної особи, яка буде діяти поряд із системою банкрутства юридичних осіб і підприємців.

Таким чином, вся система регулювання правовідносин, пов'язаних із неможливістю розрахуватися за своїми боргами, буде представлена в одному кодексі, що в цілому сприятиме більш ефективному застосуванню правових норм щодо вирішення проблем неплатоспроможності.

Справи про банкрутство фізичної особи відповідно до запропонованого проекту повинні розглядатися господарським судом за місцем проживання фізичної особи, що дозволить забезпечити зручний для громадян і професійний розгляд такої специфічної категорії справ.