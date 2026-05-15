Вантажні тарифи «Укрзалізниці». Асоціація добувної промисловості звернулася до уряду

Основна проблема «Укрзалізниці» полягає не у вантажних тарифах, а у хронічній збитковості пасажирських перевезень, підкреслюють в асоціації
Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) звернулася до прем’єр-міністра Юлії Свириденко із закликом не допустити підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у 2026 році, оскільки воно матиме критичні наслідки для добувної промисловості, економіки та обороноздатності країни. Про це йдеться у листі НАДПУ, який також адресований віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі, міністру фінансів Сергію Марченку, міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболеву та голові Державної регуляторної служби Олексію Кучеру.

«Подальше підвищення і так високих залізничних тарифів без системної роботи щодо припинення практики крос-субсидування пасажирських перевезень, вирішення питання щодо збільшення вантажної бази УЗ, суттєвої оптимізації витрат «Укрзалізниці» та кроків реформування самої структури «Укрзалізниці» може мати негативні наслідки для добувної промисловості та загалом для обороноздатності України», – сказано у листі.

В асоціації підкреслюють: основна проблема «Укрзалізниці» полягає не у вантажних тарифах, а у хронічній збитковості пасажирських перевезень. За даними НАДПУ, у 2025 році збитки пасажирського сегмента становили 20 млрд грн, а у 2026 році прогнозуються вже на рівні 25 млрд грн.

«Дана проблема збитковості пасажирських перевезень систематично не вирішується, і кожного року «Укрзалізниця» перекладає збитки на вантажний сегмент», – зазначають автори листа.

Ця модель уже стала критичною для бізнесу, оскільки підприємства втратили «запас міцності», який мали до війни, а обсяги перевезень напряму залежать від вартості логістики. При цьому «Укрзалізниця» щоразу обирає «найпростіший, але недалекоглядний шлях», – чергове підвищення тарифів, вказують у НАДПУ.

«Без вирішення системних питань «Укрзалізниці» і надалі буде втрачати вантажну базу, і знову піднімати тарифи – і це шлях у прірву. В той час як в ЄС створюють стимули для повернення вантажів на залізницю як більш екологічний вид транспорту», – наголосили в Асоціації.

За оцінками НАДПУ, логістика у добувній галузі вже формує близько 40% собівартості продукції. Подальше зростання тарифів знизить конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках – що спричинить скорочення виробництва, закриття підприємств і падіння податкових надходжень до бюджету.

«За попередніми оцінками загальний негативний вплив такого рішення на ВВП України буде вимірюватись в обсязі мінус 100 млрд грн та мінус 36 млрд грн податкових надходжень. Крім того, зниження економічної активності вдарить по місцевих бюджетах та створить додаткові ризики для фінансування оборонних потреб держави», – зазначили в асоціації.

В НАДПУ також звернули увагу на внутрішні проблеми самої «Укрзалізниці»: в умовах скорочення перевезень більш ніж на 45% порівняно з 2021 роком, продуктивність праці в компанії зараз на 20% нижча, ніж до повномасштабної війни. Підвищення продуктивності праці дозволить значно заощадити кошти підприємства та оптимізувати наявні ресурси.

У зверненні асоціація закликала уряд не допустити підвищення тарифів у 2026 році та доручити профільним міністерствам і менеджменту «Укрзалізниці» опрацювати комплекс заходів для стабілізації ситуації. Серед запропонованих кроків – збільшення вантажної бази, повне державне фінансування пасажирських перевезень у 2026 році, оптимізація витрат компанії та залучення допомоги міжнародних партнерів.

«Держава повинна взяти на себе відповідальність і забезпечити необхідне фінансування для стабілізації роботи «Укрзалізниці» та захисту інтересів громадян, які користуються пасажирськими перевезеннями, та бізнесу, який вже не в спромозі покривати зростаючі збитки самотужки», – підсумували в НАДПУ.

