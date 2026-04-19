Прем’єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих

Іспанський лідер Педро Санчес зауважив, що тарифи США та війна на Близькому Сході призвели до широкого руйнування багатосторонніх інституцій

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив із критикою на адресу глобальних праворадикальних сил, пообіцявши «скрутити руки» тим, хто намагається зруйнувати чинний світовий порядок. Під час саміту «Глобальна прогресивна мобілізація», що зібрав у Барселоні близько 6 тис. лівих політиків та активістів, іспанський лідер закликав до скоординованого міжнародного опору. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Санчес наголосив, що політика президента США Дональда Трампа щодо тарифів, а також воєнні дії на Близькому Сході завдають серйозної шкоди багатостороннім інституціям. Він підкреслив, що прогресивні сили мають об'єднатися, щоб протистояти «олігархам» та «мільярдерам із безмежною жадібністю», які, за його словами, збагачуються коштом демократії та добробуту молоді.

Іспанський прем’єр заявив, що агресивна поведінка ультраправих на міжнародній арені є ознакою не сили, а слабкості та страху перед завершенням їхньої епохи. «Коли прогресисти приходять до влади, вони не служать елітам, а ставлять їх на місце», – зауважив Санчес.

Саміт відвідали лідери кількох держав, зокрема президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, ПАР Сіріл Рамафоса та Колумбії Густаво Петро. За підсумками зустрічі планується ухвалення спільної декларації щодо боротьби з нерівністю, кліматичних змін та регулювання цифрової сфери.

Раніше уряд Іспанії офіційно заборонив Сполученим Штатам Америки використовувати спільні авіабази Рота та Морон.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран, які вона засудила.

Як відомо, українські виробники озброєння підписали документи про співпрацю з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence.

Зеленський заявив, що домовленості передбачають розвиток співпраці у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони. «Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів», – зазначив Зеленський.