Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем’єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: Anadolu Ajansı

Іспанський лідер Педро Санчес зауважив, що тарифи США та війна на Близькому Сході призвели до широкого руйнування багатосторонніх інституцій

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив із критикою на адресу глобальних праворадикальних сил, пообіцявши «скрутити руки» тим, хто намагається зруйнувати чинний світовий порядок. Під час саміту «Глобальна прогресивна мобілізація», що зібрав у Барселоні близько 6 тис. лівих політиків та активістів, іспанський лідер закликав до скоординованого міжнародного опору. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Санчес наголосив, що політика президента США Дональда Трампа щодо тарифів, а також воєнні дії на Близькому Сході завдають серйозної шкоди багатостороннім інституціям. Він підкреслив, що прогресивні сили мають об'єднатися, щоб протистояти «олігархам» та «мільярдерам із безмежною жадібністю», які, за його словами, збагачуються коштом демократії та добробуту молоді.

Іспанський прем’єр заявив, що агресивна поведінка ультраправих на міжнародній арені є ознакою не сили, а слабкості та страху перед завершенням їхньої епохи. «Коли прогресисти приходять до влади, вони не служать елітам, а ставлять їх на місце», – зауважив Санчес.

Саміт відвідали лідери кількох держав, зокрема президенти Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, ПАР Сіріл Рамафоса та Колумбії Густаво Петро. За підсумками зустрічі планується ухвалення спільної декларації щодо боротьби з нерівністю, кліматичних змін та регулювання цифрової сфери.

Раніше уряд Іспанії офіційно заборонив Сполученим Штатам Америки використовувати спільні авіабази Рота та Морон.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія не дозволить використовувати свої військові бази для атак на Іран, які вона засудила.

Як відомо, українські виробники озброєння підписали документи про співпрацю з іспанською інженерно-технологічною групою Sener Aerospace & Defence. 

Зеленський заявив, що домовленості передбачають розвиток співпраці у ракетній галузі та сфері протиповітряної оборони. «Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів», – зазначив Зеленський.

Теги: тарифи Педро Санчес Іспанія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua