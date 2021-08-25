Представники турецької компанії NTG Plastik провели тренінг для фахівців «Харківміськгазу»

Нові знання та навички стануть у нагоді фахівцям «Харківміськгазу»

Близько 30 учасників тренінгу дізналися про технологію та умови виробництва фітингів NTG Plastik

Харківський Освітній простір РГК спільно з представниками турецької компанії провели тренінг для спеціалістів Харківміськгазу, Харківгазу, Сумигазу, Чернігівгазу та Київоблгазу. Навчальний семінар був присвячений зварюванню труб з поліетилену за допомогою фітингів NTG Plastik.

Застосування поліетилену збільшує на чверть термін експлуатації газорозподільної системи, робить її корозійностійкою та забезпечує високий рівень надійності зварних з'єднань.

Близько 30 учасників тренінгу дізналися про технологію та умови виробництва фітингів NTG Plastik, розглянули правила терморезисторного зварювання.

Разом із представниками NTG Plastik на практиці відтворили технічний процес зварювання поліетилену. Лектори з Туреччини допомагали учасникам та слідкували за послідовністю виконання кожної операції з підготовки та зварювання з’єднань.

Пластикові труби – це надійність та безпека.

Нові знання та навички стануть у нагоді в реалізації проекту редизайну газових мереж.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.