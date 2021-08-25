30 років енергії перетворення. Як зростає нова економіка країни: Буковина

За 30 років Незалежності в Україні з’явилось багато промислових підприємств. створювалась нова економіка. А енергія для них є джерелом зростання.

За 19 років компанія «УПГ-Інвест» побудувала 52 сучасних пташники на Буковині та Прикарпатті

Компанія «УПГ-Інвест», перший в Україні професійний виробник індичого м'яса преміум якості, почала свою діяльність у Чернівецькій області у 2002 році.

Почали з того, що відбудували та переобладнали занедбану птахофабрику. «До 2002 року на цьому місці були руїни», – згадує керівник компанії Володимир Дзержицький. Потім, модернізуючи виробництво, газифікували всі потужності. Саме тоді з’явилася торговельна марка «Сяйвір», під якою компанія випускає свою продукцію.

За 19 років побудували 52 пташники з новітнім обладнанням в екологічно чистих регіонах Буковини та Прикарпаття.

Нині загальна площа виробничих комплексів становить 85 тис. кв. м, що дає можливість виробляти понад 15 тис. тонн відбірної індичатини на рік.

Компанія годує птицю кормами власного виробництва, які не містять хімічних домішок. Для відстеження якості розробили та запровадили власну систему контролю traceability system.

За невеликий проміжок часу вдалося налагодити постачання продукції не тільки до торговельних мереж в Україні, а й на європейський ринок, та представити її на виставці в Об’єднаних Арабських Еміратах.

З нагоди річниці Незалежності Регіональна газова компанія реалізувала відеопроєкт, присвячений економіці України, яка постала за 30 років. Нарівні з традиційними індустріальними гігантами збудовані з нуля сучасні підприємства. Всіх їх живить енергія, яку постачає РГК.

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